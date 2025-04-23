تصدير 185 ألف رأس من الأغنام للأسواق الخليجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية، لاسيما السوق السعودية منذ العاشر من الشهر الماضي ولغاية يوم أمس 185 ألف رأس وفقا لمدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة.



وقال القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تصدير هذا العدد من الأغنام خلال فترة الأربعة شهور الماضية يعد رقما ضمن المعدل، لاسيما وأن معدل التصدير السنوي يتراوح بين 400 - 500 ألف رأس، موضحا أن عملية التصدير والتي تجرى عبر عدة محاجر خاصة إلى جانب محجر صرة البيطري الذي يعد المحجر الأساسي المعتمد لهذه الغاية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وتيرة معدل التصدير، لاسيما من خلال اعتمادها لتطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.



وأشار القضاة إلى أن عمليات تصدير الأغنام متعددة الفوائد للمصدرين من خلال تمكينهم من الاستمرار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الفائدة لقطاع النقل والشاحنات، ما يساهم في رفد خزينة الدولة وضمان ديمومة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة إلى جانب عدم تأثيرها على أسعار اللحوم في السوق المحلي.