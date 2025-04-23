تصدير 185 ألف رأس من الأغنام للأسواق الخليجية

تصدير 185 ألف رأس من الأغنام للأسواق الخليجية
وقال القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تصدير هذا العدد من الأغنام خلال فترة الأربعة شهور الماضية يعد رقما ضمن المعدل، لاسيما وأن معدل التصدير السنوي يتراوح بين 400 - 500 ألف رأس، موضحا أن عملية التصدير والتي تجرى عبر عدة محاجر خاصة إلى جانب محجر صرة البيطري الذي يعد المحجر الأساسي المعتمد لهذه الغاية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وتيرة معدل التصدير، لاسيما من خلال اعتمادها لتطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.
وأشار القضاة إلى أن عمليات تصدير الأغنام متعددة الفوائد للمصدرين من خلال تمكينهم من الاستمرار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الفائدة لقطاع النقل والشاحنات، ما يساهم في رفد خزينة الدولة وضمان ديمومة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة إلى جانب عدم تأثيرها على أسعار اللحوم في السوق المحلي.
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