لإحياء التواصل الاجتماعي.. إنستغرام تكشف عن ميزة Blend الجديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة تعزز الجانب الاجتماعي من تطبيق إنستغرام، أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تُدعى Blend، تتيح للمستخدمين إنشاء خلاصة Reels مخصصة ومشتركة مع أصدقائهم، بهدف تعزيز التفاعل وتبادل الاهتمامات عبر مقاطع الفيديو القصيرة.



وتعمل الميزة على دمج اهتمامات الأصدقاء في موجز واحد مشترك يُحدث يوميًا، حيث يمكن للمستخدمين استكشاف أنواع Reels المفضلة لدى أصدقائهم والتفاعل مع المحتوى سويًا. وتُعد Blend بمثابة إعادة تموضع لإنستغرام نحو جذوره الاجتماعية، في وقت أصبح فيه التطبيق مليئًا بالمحتوى التجاري والإعلاني.



مشاركة خاصة ومحتوى مخصص

الميزة متاحة حاليًا للمدعوين فقط، ويتم تفعيلها من خلال الرسائل الخاصة، حيث يمكن للمستخدم النقر على أيقونة Blend داخل المحادثة لدعوة صديق أو مجموعة من الأصدقاء. ويجب على جميع الأعضاء الموافقة للبدء في مشاركة الموجز المشترك.



ويتم تحديث خلاصة Blend يوميًا لضمان محتوى متجدد ومناسب لاهتمامات المجموعة، مع إرسال إشعارات عند تفاعل أحد الأعضاء مع مقطع، مما يشجّع على استمرار المحادثة والتفاعل داخل المجموعة.



تفرّد عن المنافسين

أشارت ميتا إلى أن ميزة Blend تُعتبر ميزة فريدة لا تتوفر حاليًا على تيك توك، ما يمنح إنستغرام ميزة تنافسية جديدة في سوق الفيديوهات القصيرة. وقد قارنت تقارير تقنية هذه الخاصية بميزة مشابهة تقدمها منصة Spotify، حيث يمكن للمستخدمين دمج أذواقهم الموسيقية في قائمة تشغيل واحدة يتم تحديثها باستمرار.



وتُعد Blend محاولة جديدة من ميتا لإعادة إحياء روح التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء عبر إنستغرام، من خلال تجربة ترفيهية تفاعلية ومخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اقتراح المحتوى.

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