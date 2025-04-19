لإحياء التواصل الاجتماعي.. إنستغرام تكشف عن ميزة Blend الجديدة

لإحياء التواصل الاجتماعي.. إنستغرام تكشف عن ميزة Blend الجديدة
وتعمل الميزة على دمج اهتمامات الأصدقاء في موجز واحد مشترك يُحدث يوميًا، حيث يمكن للمستخدمين استكشاف أنواع Reels المفضلة لدى أصدقائهم والتفاعل مع المحتوى سويًا. وتُعد Blend بمثابة إعادة تموضع لإنستغرام نحو جذوره الاجتماعية، في وقت أصبح فيه التطبيق مليئًا بالمحتوى التجاري والإعلاني.
مشاركة خاصة ومحتوى مخصص
الميزة متاحة حاليًا للمدعوين فقط، ويتم تفعيلها من خلال الرسائل الخاصة، حيث يمكن للمستخدم النقر على أيقونة Blend داخل المحادثة لدعوة صديق أو مجموعة من الأصدقاء. ويجب على جميع الأعضاء الموافقة للبدء في مشاركة الموجز المشترك.
ويتم تحديث خلاصة Blend يوميًا لضمان محتوى متجدد ومناسب لاهتمامات المجموعة، مع إرسال إشعارات عند تفاعل أحد الأعضاء مع مقطع، مما يشجّع على استمرار المحادثة والتفاعل داخل المجموعة.
تفرّد عن المنافسين
أشارت ميتا إلى أن ميزة Blend تُعتبر ميزة فريدة لا تتوفر حاليًا على تيك توك، ما يمنح إنستغرام ميزة تنافسية جديدة في سوق الفيديوهات القصيرة. وقد قارنت تقارير تقنية هذه الخاصية بميزة مشابهة تقدمها منصة Spotify، حيث يمكن للمستخدمين دمج أذواقهم الموسيقية في قائمة تشغيل واحدة يتم تحديثها باستمرار.
وتُعد Blend محاولة جديدة من ميتا لإعادة إحياء روح التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء عبر إنستغرام، من خلال تجربة ترفيهية تفاعلية ومخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اقتراح المحتوى.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية