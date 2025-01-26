صنداي تايمز: بريطانيا تملك الحق في الحصول على غرينلاند إذا تم بيعها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة صنداي تايمز، بأن بريطانيا بالذات تملك حق الأولوية في الاستحواذ على غرينلاند إذا قررت الدنمارك بيعها لأي طرف.ونقلت الصحيفة عن توم هايم، الذي كان وزيرا لشؤون غرينلاند في الدنمارك في الفترة من عام 1982 إلى عام 1987 قوله إنه بموجب شروط الاتفاق المبرم قبل أكثر من قرن من الزمان، إذا باعت الدنمارك غرينلاند، فيجب عليها أن تعرض ذلك على بريطانيا التي تملك الأولوية في حق شراء الجزيرة.



وأضاف هايم: "إذا حاول شراء غرينلاند، فسيتعين عليه في البداية سؤال لندن. في عام 1917، حصلت بريطانيا على حق الأولوية في شراء غرينلاند إذا تم عرض الجزيرة للبيع".



وذكرت الصحيفة بأن صفقة عام 1917 التي يدور الحديث عنها هنا، كانت جزءا من الاتفاقات الخاصة بشراء الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لجزر الهند الغربية الدنماركية، المعروفة الآن باسم جزر فيرجن الأمريكية، التي اشترتها الولايات المتحدة من الدنمارك بمبلغ 25 مليون دولار.



ووفقا للمقالة، نصح أحد رجال الأعمال، الرئيس ويلسون بإصرار بشراء غرينلاند أيضا، لكن الأخير كان مترددا في البداية، حيث لم يرَ أي قيمة لتلك الأرض.



ورغم إقناع كوبنهاغن في نهاية المطاف بضرورة تنفيذ الصفقة، إلا أنها بقيت مترددة في إدراج غرينلاند في صفقة جزر الهند الغربية الدنماركية. وطالبت السلطات الدنماركية أيضا، سلطات الولايات المتحدة بضمانات مكتوبة بأن غرينلاند ستظل دنماركية إلى الأبد، وقد قدم ويلسون هذه الضمانات.



وقال توم هايم: "هذا يعني أن الولايات المتحدة اعترفت رسميا بأن غرينلاند كانت وستظل دائما دنماركية. لكن يبدو أن ترامب لم يسمع بهذا من قبل".



أواخر ديسمبر 2024، قال دونالد ترامب إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية).



وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع قط".

RT