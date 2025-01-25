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جبال الألب السويسرية تتحوّل إلى موطن جذب للاستثمارات العقارية

1/25/2025 6:16:14 AM
(MENAFN- Swissinfo) تجتذب جبال الألب السويسرية عددًا متزايدًا من المستثمرين والمستثمرات من سويسرا ومن خارجها، مع الاستعداد لضخ مئات الملايين من الفرنكات في تطوير مجمّعات سياحية ضخمة. وتساهم هذه المشاريع العملاقة في إعادة تشكيل المناظر الطبيعية في المناطق الهادئة، مما يثير الانبهار والجدل في آن واحد.

تم نشر هذا المحتوى على 25 يناير 2025 - 09:00 6دقائق فلور دوساي، جوليان غيوم, RTS
  • English en The Swiss Alps, a new Eldorado for Real estate developers الأصلي طالع المزيدThe Swiss Alps, a new Eldorado for real estate developer

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