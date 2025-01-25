جبال الألب السويسرية تتحوّل إلى موطن جذب للاستثمارات العقارية

(MENAFN
- Swissinfo)
تجتذب جبال الألب السويسرية عددًا متزايدًا من المستثمرين والمستثمرات من سويسرا ومن خارجها، مع الاستعداد لضخ مئات الملايين من الفرنكات في تطوير مجمّعات سياحية ضخمة. وتساهم هذه المشاريع العملاقة في إعادة تشكيل المناظر الطبيعية في المناطق الهادئة، مما يثير الانبهار والجدل في آن واحد.
تم نشر هذا المحتوى على
25 يناير 2025 - 09:00
6دقائق
فلور دوساي، جوليان غيوم, RTS
English
en
The Swiss Alps, a new Eldorado for Real estate developers
الأصلي
طالع المزيدThe Swiss Alps, a new Eldorado for real estate developer
MENAFN25012025000210011054ID1109128332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.