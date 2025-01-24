هذا النوع من القهوة هو الأسوأ لقلبك.. احذر تناوله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا يتخيل الكثير من الأشخاص بدء يومهم من دون تناول كوب واحد على الأقل من القهوة. بالنسبة لعدد من الناس، فإن شرب كوب من القهوة أمر متأصل في روتينهم الصباحي لدرجة أنهم يمتلكون ماكينة قهوة أوتوماتيكية يتم جدولتها مسبقاً لتحضير إبريق حتى يكون جاهزاً بمجرد استيقاظهم.
ونظراً لأن الطقوس اليومية تؤثر على صحتنا بشكل كبير، فمن المهم أن تعرف كيف تؤثر عادة تناول القهوة على قلبك. وفقاً لأطباء القلب، فإن الأمر كله يعتمد على كيفية تناولك لهذا المشروب.
هل القهوة مفيدة للقلب؟
عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير القهوة السوداء (من دون إضافات) على صحة القلب، فإن البحث العلمي يعطي إجابات مختلطة.
كان هناك عدد من الدراسات التي تبحث في القهوة، وأتت نتائجها متباينة. نعلم أن القهوة يمكن أن ترفع ضغط الدم وتزيد من تصلب الشرايين، وكلاهما سيئ لقلبك.
ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن شرب القهوة باعتدال يقلل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى على صحة القلب، كما يقول الدكتور إيدو باز، اختصاصي أمراض القلب ونائب الرئيس الأول للشؤون الطبية في تطبيق ((Hello Heart)).
مع وضع هذه البيانات المتضاربة في الاعتبار، يقول الدكتور باز إنه يوصي بشرب القهوة باعتدال، بحد أقصى كوب واحد في اليوم. كما يوصي الدكتور سام سيتاريه، مدير قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز بيفرلي هيلز للقلب والأوعية الدموية، بشرب القهوة السوداء باعتدال.
ويقول: ((تشير الدراسات إلى أن تناول كوب أو كوبين من القهوة السوداء يومياً قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض خطر الإصابة بقصور القلب وتعزيز وظائف الأوعية الدموية بسبب خصائصها المضادة للأكسدة. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وخصوصاً لدى الأفراد الحساسين)).
أسوأ أنواع القهوة لصحة القلب
في حين أن الدراسات العلمية تُظهِر أن شرب القهوة السوداء باعتدال يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية، فإن كلا الطبيبين يؤكدان أن طريقة تحضير القهوة مهمة. ويقول كلاهما إن مشروبات القهوة التي تحتوي على السكر ليست جيدة على الإطلاق لصحة القلب.
يوضح الدكتور سيتاريه: ((المشروبات المحلاة بشكل كبير مثل مشروبات الكراميل ماكياتو أو فرابوتشينو المخلوطة تسبب ضرراً، عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. غالباً ما تحتوي هذه المشروبات على مئات السعرات الحرارية وكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، التي يمكن أن تلغي أي فوائد محتملة من القهوة)).
يتفق الدكتور باز مع هذه النظرية قائلاً: ((أود أن أنصح بالابتعاد عن أي مشروبات قهوة تحتوي على نسبة عالية من السكر. تندرج القهوة المنكهة مع الكثير من المشروبات في هذه الفئة وهي عموماً ليست صحية للقلب)).
وعند أخذ مشروب الكراميل ماكياتو على سبيل المثال، يحتوي الكوب الكبير منه على 33 غراماً من السكر المضاف، وهو أكثر مما توصي جمعية القلب الأميركية بتناوله في يوم كامل.
من الجدير ذكره أن القهوة التي تشتريها من المقاهي ليست الوحيدة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ ويقول الدكتور باز إن منتجات القهوة الجاهزة للشرب قد تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضاً.
ويشير كلا الطبيبين إلى أن تناول القهوة المحلاة بالسكر كل يوم قد تكون له آثار صحية ضارة. ويفيد الدكتور باز: ((السكر المضاف له قيمة غذائية منخفضة ويمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية. يؤدي تناول الكثير من السكر إلى إتلاف الأوعية الدموية، وإلى تراكم اللويحات داخل الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
قد يؤدي أيضاً إلى عوامل خطر أخرى مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم)).
من جهته، يؤكد الدكتور سيتاريه أن الجمع بين السكر والكافيين في مشروبات القهوة قد يكون ضاراً بشكل خاص، ويوضح: ((إن الجمع بين السكر والكافيين يخلق استجابة للتوتر، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. بمرور الوقت، تسهم هذه العوامل في الالتهاب وتكوين اللويحات وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب)).وكالات
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