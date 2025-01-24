هذا النوع من القهوة هو الأسوأ لقلبك.. احذر تناوله

لا يتخيل الكثير من الأشخاص بدء يومهم من دون تناول كوب واحد على الأقل من القهوة. بالنسبة لعدد من الناس، فإن شرب كوب من القهوة أمر متأصل في روتينهم الصباحي لدرجة أنهم يمتلكون ماكينة قهوة أوتوماتيكية يتم جدولتها مسبقاً لتحضير إبريق حتى يكون جاهزاً بمجرد استيقاظهم.



ونظراً لأن الطقوس اليومية تؤثر على صحتنا بشكل كبير، فمن المهم أن تعرف كيف تؤثر عادة تناول القهوة على قلبك. وفقاً لأطباء القلب، فإن الأمر كله يعتمد على كيفية تناولك لهذا المشروب.



هل القهوة مفيدة للقلب؟

عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير القهوة السوداء (من دون إضافات) على صحة القلب، فإن البحث العلمي يعطي إجابات مختلطة.



كان هناك عدد من الدراسات التي تبحث في القهوة، وأتت نتائجها متباينة. نعلم أن القهوة يمكن أن ترفع ضغط الدم وتزيد من تصلب الشرايين، وكلاهما سيئ لقلبك.

ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن شرب القهوة باعتدال يقلل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى على صحة القلب، كما يقول الدكتور إيدو باز، اختصاصي أمراض القلب ونائب الرئيس الأول للشؤون الطبية في تطبيق ((Hello Heart)).



مع وضع هذه البيانات المتضاربة في الاعتبار، يقول الدكتور باز إنه يوصي بشرب القهوة باعتدال، بحد أقصى كوب واحد في اليوم. كما يوصي الدكتور سام سيتاريه، مدير قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز بيفرلي هيلز للقلب والأوعية الدموية، بشرب القهوة السوداء باعتدال.



ويقول: ((تشير الدراسات إلى أن تناول كوب أو كوبين من القهوة السوداء يومياً قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض خطر الإصابة بقصور القلب وتعزيز وظائف الأوعية الدموية بسبب خصائصها المضادة للأكسدة. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وخصوصاً لدى الأفراد الحساسين)).



أسوأ أنواع القهوة لصحة القلب

في حين أن الدراسات العلمية تُظهِر أن شرب القهوة السوداء باعتدال يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية، فإن كلا الطبيبين يؤكدان أن طريقة تحضير القهوة مهمة. ويقول كلاهما إن مشروبات القهوة التي تحتوي على السكر ليست جيدة على الإطلاق لصحة القلب.



يوضح الدكتور سيتاريه: ((المشروبات المحلاة بشكل كبير مثل مشروبات الكراميل ماكياتو أو فرابوتشينو المخلوطة تسبب ضرراً، عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. غالباً ما تحتوي هذه المشروبات على مئات السعرات الحرارية وكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، التي يمكن أن تلغي أي فوائد محتملة من القهوة)).



يتفق الدكتور باز مع هذه النظرية قائلاً: ((أود أن أنصح بالابتعاد عن أي مشروبات قهوة تحتوي على نسبة عالية من السكر. تندرج القهوة المنكهة مع الكثير من المشروبات في هذه الفئة وهي عموماً ليست صحية للقلب)).



وعند أخذ مشروب الكراميل ماكياتو على سبيل المثال، يحتوي الكوب الكبير منه على 33 غراماً من السكر المضاف، وهو أكثر مما توصي جمعية القلب الأميركية بتناوله في يوم كامل.



من الجدير ذكره أن القهوة التي تشتريها من المقاهي ليست الوحيدة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ ويقول الدكتور باز إن منتجات القهوة الجاهزة للشرب قد تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضاً.



ويشير كلا الطبيبين إلى أن تناول القهوة المحلاة بالسكر كل يوم قد تكون له آثار صحية ضارة. ويفيد الدكتور باز: ((السكر المضاف له قيمة غذائية منخفضة ويمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية. يؤدي تناول الكثير من السكر إلى إتلاف الأوعية الدموية، وإلى تراكم اللويحات داخل الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يؤدي أيضاً إلى عوامل خطر أخرى مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم)).



من جهته، يؤكد الدكتور سيتاريه أن الجمع بين السكر والكافيين في مشروبات القهوة قد يكون ضاراً بشكل خاص، ويوضح: ((إن الجمع بين السكر والكافيين يخلق استجابة للتوتر، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. بمرور الوقت، تسهم هذه العوامل في الالتهاب وتكوين اللويحات وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب)).وكالات