وزير المالية يلتقي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الهندية :تطور ونمو في جميع المجالات بين البحرين والهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬السيد‭ ‬تشاندرا‭ ‬بابو‭ ‬نايدو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ولاية‭ ‬أندرا‭ ‬براديش‭ ‬الهندية،‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬2025‭ ‬بمدينة‭ ‬دافوس‭ ‬السويسرية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬

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