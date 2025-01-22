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وزير المالية يلتقي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الهندية :تطور ونمو في جميع المجالات بين البحرين والهند

1/22/2025 7:21:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الهندية‭ ‬من‭ ‬تطورٍ‭ ‬ونموٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬السيد‭ ‬تشاندرا‭ ‬بابو‭ ‬نايدو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬ولاية‭ ‬أندرا‭ ‬براديش‭ ‬الهندية،‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬2025‭ ‬بمدينة‭ ‬دافوس‭ ‬السويسرية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬

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