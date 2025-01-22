وزير المالية يلتقي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الهندية :تطور ونمو في جميع المجالات بين البحرين والهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ما تشهده العلاقات البحرينية الهندية من تطورٍ ونموٍ مستمر في المجالات كافة، خاصةً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى حرص البلدين الصديقين على مواصلة العمل على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد تشاندرا بابو نايدو رئيس وزراء ولاية أندرا براديش الهندية، بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية، والدفع بها نحو مستوياتٍ أرحب بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في الشأن المالي والاقتصادي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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