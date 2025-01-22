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حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

1/22/2025 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعد حبوب الظهر من المشاكل الصحية الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص، خصوصًا المراهقين والشباب. قد تظهر هذه الحبوب أيضًا في مناطق أخرى مثل الكتفين والرقبة، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة والقلق.


أسباب ظهور حبوب الظهر
تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حبوب الظهر، ومنها:
زيادة إفراز الزيوت من الغدد الدهنية، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب.
تراكم خلايا الجلد الميتة والأوساخ والزيوت في المسام، مما يساهم في ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السوداء والبيضاء.
زيادة البكتيريا في الجسم، مما يؤدي إلى التهاب المسام وتكوين الحبوب.
التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة، والتي تُعد السبب الأكثر شيوعًا لظهور الحبوب.
العوامل الوراثية، حيث قد تزيد بعض الحالات الوراثية من احتمال ظهور الحبوب.
تناول بعض الأدوية التي قد تكون آثارها الجانبية ظهور حب الشباب.
الإجهاد النفسي الذي يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وبالتالي زيادة ظهور الحبوب.


أنواع حبوب الظهر
تتنوع الحبوب التي قد تظهر على الظهر، وأهم أنواعها:
الرؤوس السوداء: التي تظهر نتيجة تأكسد الإفرازات داخل المسام.
البثور الحمراء: هي التهابات في بصيلات الشعر تظهر على شكل بثور حمراء.
الحبوب البيضاء: عبارة عن بثور صغيرة مليئة بالقيح.
العقيدات: حبوب كبيرة وصلبة ومؤلمة.
الخراجات: بثور كبيرة مملوءة بالقيح.


لحسن الحظ، يمكن علاج حبوب الظهر باتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة والجلد. ينصح بالاستعانة بمستحضرات علاجية أو استشارة الطبيب في حالة استمرار المشكلة أو تفاقمها.

الكونسلتو

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