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تقييم أداء الحكومة ميدانيا

1/21/2025 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




العمل الميداني الذي قام به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال المائة يوم الأولى من تشكيل حكومته يعكس حرصا واضحا على التواصل المباشر مع المواطنين، وفهم احتياجاتهم على أرض الواقع، حيث خصص رئيس الوزراء 16 يوما ميدانيا شملت زيارة 8 محافظات و16 لواء، اذ زار بنفسه 47 مرفقا مختلفا، مما يعكس حجم الجهد المبذول للتواجد بين الناس ومعاينة التحديات بشكل مباشر. الجولات الميدانية تضمنت زيارات إلى قطاعات متنوعة، منها 10 مدارس، و9 مستشفيات ومراكز صحية، و7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، بالإضافة إلى جمعيات وأندية ومراكز شبابية ودور حماية اجتماعية ومرافق سياحية وترفيهية، وهذا التنوع في الزيارات يظهر الاهتمام الشامل بكل القطاعات التي تمس حياة المواطنين، حيث ركز رئيس الوزراء على متابعة أدق التفاصيل في هذه الأماكن، والتأكد من سير العمل فيها. المتابعة الميدانية لم تتوقف عند حد الاطلاع فقط، بل كانت جزءا من خطة مرتبطة بمحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، 17 جولة ركزت على تحسين نوعية الحياة، و14 جولة على تعزيز الريادة والإبداع، و6 جولات على دعم الصناعات عالية القيمة، فهذا الربط بين العمل الميداني وأهداف التنمية يوضح أن الحكومة تتبع نهجا مدروسا يستهدف تحسين حياة المواطن بشكل شامل. بالمجمل، الحكومة اتخذت 153 قرارا خلال الفترة، منها 20 % ارتبطت بالتحديث الاقتصادي و22 % بتحديث القطاع العام، وهذه النسب تعكس إدراكا للأولويات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ومع ذلك، أبدى 43 % فقط من النواب رضاهم عن القرارات الاقتصادية، وهي نسبة تشير إلى فجوة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحقيقية كالبطالة، وتكاليف المعيشة. التواصل الحكومي مع المواطنين، الذي أبدى 67 % من الأحزاب رضاهم عنه، يُعتبر نقطة إيجابية تُحسب للحكومة، فالعمل الميداني يعزز من هذا التواصل، حيث يُتيح للمسؤولين الاطلاع على المشاكل عن قرب وسماع الناس بشكل مباشر، بعيدا عن التقارير البيروقراطية. القرارات الاقتصادية، التي شكلت نسبة جيدة من أعمال الحكومة، ما تزال بحاجة إلى تحسين في طريقة تواصلها مع الأطراف المعنية، لذلك يجب أن ترتبط هذه القرارات بآليات تنفيذ واضحة ومُعلنة، بحيث يشعر المواطنون بآثارها المباشرة، فالعمل الميداني يمكن أن يصبح أداة حقيقية لتقييم القرارات الاقتصادية وقياس أثرها على الأرض، لكن ذلك يتطلب التزاما بالمتابعة والتصحيح المستمر. إن الحضور الميداني للوزراء، الذي بلغ في بعض الحالات 49 يوما للوزير الأكثر نشاطا، يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، فهذا النشاط يظهر أن الحكومة تدرك أهمية بناء الثقة مع المواطنين من خلال النزول إلى الميدان والتفاعل المباشر معهم، ومع ذلك، يجب ألا يقتصر هذا الحضور على الزيارات التفقدية؛ بل يجب أن يُستثمر في الخروج بسياسات اقتصادية واقعية ومُجدية تُلبي احتياجات الناس وتُحسن من معيشتهم. الحكومة قطعت شوطا في تحسين التواصل ورفع مستوى الحضور الميداني، لكنها ما تزال تواجه تحديات حقيقية في الجانب الاقتصادي، والمطلوب الآن هو تحويل هذه الجهود إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فتحسين الشفافية، وتوسيع نطاق الجولات الميدانية لتشمل جميع القطاعات، والتركيز على الاقتصاد باعتباره أولوية مطلقة هو السبيل الوحيد لإثبات جدية الحكومة وفعاليتها. الأردنيون لا ينتظرون الوعود، بل ينتظرون تغييرات حقيقية تُحدث فرقا في معيشتهم، والعمل الميداني هو الوسيلة لتحقيق ذلك إذا تم بشكل مدروس وشامل.

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