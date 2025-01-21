وزير الكهرباء: الهيئة تسدد قروض تمويل مشاريعها بعيدا عن الميزانية العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعديل‭ ‬بغية‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬احكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاطارية‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الاسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬والمصادق‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الامن‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬وافق‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شراء‭ ‬وتوريد‭ ‬اصول‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬امريكي،‭ ‬ووافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬الضامن‮»‬‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ضمان‭ ‬سيادي‭ ‬تضمن‭ ‬بموجبه‭ ‬التزامات‭ ‬المستفيد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاطارية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ياسر‭ ‬حميدان‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬النواب‭: ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ملتزمة‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬بسداد‭ ‬اقساط‭ ‬وقيمة‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ابرامها‭ ‬لتمويل‭ ‬انشطتها‭ ‬من‭ ‬ميزانيتها‭ ‬ولا‭ ‬تدرج‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬كجزء‭ ‬اساسي‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهة‭ ‬المانحة‭ ‬للقرض‭ ‬للجهة‭ ‬المستفيدة‭ ‬هو‭ ‬تقييم‭ ‬الملاءة‭ ‬المالية‭ ‬لها،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالسداد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬لم‭ ‬تتخلف‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬التزاماتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وبشأن‭ ‬مبادرات‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬العجز‭ ‬من‭ ‬2022‭-‬2024‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الانتاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬معايير‭ ‬التشغيل‭ ‬وعقود‭ ‬شراء‭ ‬الطاقة‭ ‬وتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الايرادات‭ ‬من‭ ‬المشتركين‭.‬

بدورها،‭ ‬اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ان‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬بمؤشر‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬المعروض‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬الليبور‮»‬‭ ‬والانتقال‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬بمعدل‭ ‬تمويل‭ ‬مضمون‭ ‬لليلة‭ ‬واحدة‭ ‬يتولى‭ ‬تنظيمه‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬السوفر‮»‬،‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬يوفر‭ ‬اسعارا‭ ‬واقعية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬معاملات‭ ‬فعلية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬شفافية‭ ‬واقل‭ ‬عرضة‭ ‬للتلاعب‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬المؤشر‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقدم‭ ‬اسعارا‭ ‬تقديرية‭ ‬للفوائد‭.‬

ولفتت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تتوقع‭ ‬تحمل‭ ‬اعباء‭ ‬مالية‭ ‬اضافية‭ ‬نتيجة‭ ‬تحول‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مؤشر‭ ‬الليبور‭ ‬الى‭ ‬مؤشر‭ ‬السوفر‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬ردهما‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭: ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬اصدار‭ ‬جدول‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬انجاز‭ ‬المشروع‭ ‬المتوقع‭ ‬انتهاؤه‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬وعلى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مقسما‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬مضافا‭ ‬اليها‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬ترتب‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعديل،‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬يطول‭ ‬التعديل‭ ‬القيمة‭ ‬الاجمالية‭ ‬للمشروع‭ ‬او‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭ ‬او‭ ‬دفعات‭ ‬السداد‭. ‬بدورها،‭ ‬اكدت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وجود‭ ‬ملاءة‭ ‬مالية‭ ‬لديها،‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بالاقتراض‭ ‬لسداد‭ ‬العجوزات‭ ‬بل‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬لتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬فقط‭. ‬

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