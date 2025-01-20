Monday, 20 January 2025 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء مؤثر يجمع نجمي باب الحارة 'عصام ومعتز' - فيديو

1/20/2025 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللقاء المؤثر بين نجمي مسلسل "باب الحارة" السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف، وذلك أثناء وصولهما إلى الرياض لحضور حفل جوائز "جوي أوراد".


وأظهر الفيديو لحظة اللقاء بين ميلاد ووائل، حيث تبادل الاثنان الأحضان، وكانت السعادة واضحة على وجهيهما. وتفاعل المتابعون مع المقطع، معبرين عن سعادتهم بلقاء النجمان، ومتذكرين شخصيتيهما الشهيرة "عصام" و"معتز" في المسلسل، الشقيقين في عائلة "أبو عصام".

لبنان 24

MENAFN20012025000208011052ID1109108261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث