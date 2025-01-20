لقاء مؤثر يجمع نجمي باب الحارة 'عصام ومعتز' - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يوثق اللقاء المؤثر بين نجمي مسلسل "باب الحارة" السوريين ميلاد يوسف ووائل شرف، وذلك أثناء وصولهما إلى الرياض لحضور حفل جوائز "جوي أوراد".
وأظهر الفيديو لحظة اللقاء بين ميلاد ووائل، حيث تبادل الاثنان الأحضان، وكانت السعادة واضحة على وجهيهما. وتفاعل المتابعون مع المقطع، معبرين عن سعادتهم بلقاء النجمان، ومتذكرين شخصيتيهما الشهيرة "عصام" و"معتز" في المسلسل، الشقيقين في عائلة "أبو عصام".
لبنان 24
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