خروج دفعة من الأسرى وسط أجواء من الفرح حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) في اليوم الثاني من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تفاعل رواد مواقع التواصل بفرحة كبيرة مع خبر إفراج الإحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأولى من الأسرى التي تضم 90 أسيرًا، منهم 69 امرأة و21 فتى وطفلا فلسطينيًا فجر الاثنين ...
حيث علق سمير : انظروا إلى أحوال هؤلاء الأسرى وكيف تعرضوا للتعذيب على أيديهم، وانظروا إلى وجوه الذين أفرجت عنهم حماس كيف هم هادئون وبصحة جيدة
و قالت ديما : حمدلله على سلامتهم وعقبال جميع الأسرى
و أضاف محمود : عشان يعرف المتخاذلون والمطبعون بأن المقاومة على ماذا كانت تفاوض للوصول لمثل هذه اللحظات ألا وهي تحرير بنات ونساء وشباب المسلمين من سجون الاحتلال إنه لنصر عظيم
و علق محمد : حق كل فلسطيني وعربي ومسلم وحر من جميع أنحاء العالم أن يفرح بهذا النصر والعزة والكرامة،الحرية والعزة والكرامة لها ثمن كبير وليست بالمجان
و قالت أم رائد : لم يسجل التاريخ هدنة بين مدينة صغيرة والعالم كله، فما أصغر العالم وما أكبرك يا غزة
و أضافت عُلا : يُبكي شعور الأمهات حال التقائهم في أبنائهم، ربنا يمن عليكم بالأمن وييسر من يعين على أن يقيم العدل في أرضكم ووطنكم
و أكدت حماس في بيان لها اليوم، مباركتها لشعبها وأمتها وأحرار العالم بمناسبة تحرير الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة "طوفان الأحرار" المتواصلة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خروج دفعة من الأسرى وسط أجواء من الفرح حديث مواقع التواصل
MENAFN20012025000209011053ID1109108259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.