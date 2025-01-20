خروج دفعة من الأسرى وسط أجواء من الفرح حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) في اليوم الثاني من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تفاعل رواد مواقع التواصل بفرحة كبيرة مع خبر إفراج الإحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الأولى من الأسرى التي تضم 90 أسيرًا، منهم 69 امرأة و21 فتى وطفلا فلسطينيًا فجر الاثنين ...

حيث علق سمير : انظروا إلى أحوال هؤلاء الأسرى وكيف تعرضوا للتعذيب على أيديهم، وانظروا إلى وجوه الذين أفرجت عنهم حماس كيف هم هادئون وبصحة جيدة

و قالت ديما : حمدلله على سلامتهم وعقبال جميع الأسرى

و أضاف محمود : عشان يعرف المتخاذلون والمطبعون بأن المقاومة على ماذا كانت تفاوض للوصول لمثل هذه اللحظات ألا وهي تحرير بنات ونساء وشباب المسلمين من سجون الاحتلال إنه لنصر عظيم

و علق محمد : حق كل فلسطيني وعربي ومسلم وحر من جميع أنحاء العالم أن يفرح بهذا النصر والعزة والكرامة،الحرية والعزة والكرامة لها ثمن كبير وليست بالمجان

و قالت أم رائد : لم يسجل التاريخ هدنة بين مدينة صغيرة والعالم كله، فما أصغر العالم وما أكبرك يا غزة

و أضافت عُلا : يُبكي شعور الأمهات حال التقائهم في أبنائهم، ربنا يمن عليكم بالأمن وييسر من يعين على أن يقيم العدل في أرضكم ووطنكم

و أكدت حماس في بيان لها اليوم، مباركتها لشعبها وأمتها وأحرار العالم بمناسبة تحرير الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة "طوفان الأحرار" المتواصلة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خروج دفعة من الأسرى وسط أجواء من الفرح حديث مواقع التواصل