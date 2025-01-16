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أودية المدينة المنورة من مرمى المخلفات إلى متنزهات

1/16/2025 3:29:18 PM
(MENAFN- Al Watan) هذّبت هيئة تطوير المدينة المنورة، وأمانة المنطقة تهذيب أودية المدينة التي تخترق الأحياء وقامت بإزالة التعديات عنها، وتوسعتها لتصبح موردًا بيئيًا سياحيًا جاذبًا، وذلك لأهمية الواديين وارتباطهما بالأحداث التاريخية.
وتقيم الهيئة مشروعًا يعمل على تهيئة الوادي ليكون متنزهًا طبيعيا لأهالي وزوار المدينة المنورة، متضمنا إنشاء ممرات مشاة، ومسارات دراجات، ومسطحات خضراء، وجلسات عائلية، وخدمات عامة، ومواقع استثمارية، مع تطوير مناطق تاريخية على ضفاف الواديين، مع التركيز على إبراز الموروث ذي الصلة بالدين في وادي العقيق، وكذلك وادي قناة.
إزالة وتوسعة
عملت الهيئة على إزالة عدد من المنازل والمزارع وتوسعة حرم الأودية لاستكمال المشروع الذي يتم العمل فيه على عدة مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى التي ركزت على تحول الأودية إلى وجهات للسياح وجذب للزوار والأهالي وقت اعتدال الأجواء وهطول الأمطار وجريان الأودية.
ويعد وادي العقيق عبارة عن مسار تصريف طبيعي لمياه السيول والأمطار لمساحة تقدر بـأكثر من 5000 كلم مربع. حيث كانت المزارع تُغطي مساحات كبيرة على ضفاف الوادي حوالي القصور.
وتؤكّد الأثار والكتابات القديمة التي تناولت الوادي على وجود استيطان بشريّ كبير على ضفاف الوادي، لوجود بقايا بعض القصور القديمة التي تعود إلى العصرَين العباسيّ والأمويّ.
وتتواصل أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق الذي تقوم عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في مرحلته الأولى التي تمتد من جنوبها وحتى شمالها بطول 90 كم تقريبًا، حيث قطعت بعض الأعمال جزءًا كبيرًا في الإنجاز مثل أعمال تنسيق المواقع وممرات المشاة والطرق المحلية، إضافة إلى الأعمال التي تمت في بداية العمل من تنظيف الوادي وإزالة المخلفات وأعمال تهذيب بطن الوادي، لتشكل بيئة جاذبة ذات موارد طبيعية ولتحقيق التوازن بين البيئة العمرانية والمحافظة على مواردها الطبيعية.
برنامج تطوير
كانت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة قد أعدت برنامجًا لتطوير وادي العقيق وهو مشروع إستراتيجي يستوعب جميع مقومات الوادي من حيث المحافظة على بيئته الطبيعية إلى جانب تهيئته للقيام بوظيفته كمصرف طبيعي للمياه ليسهم في تحقيق التوازن المنشود في الاستفادة من مقوماته بحيث يتم التحكم في مسببات التلوث البيئي في الوادي والاستفادة من المورد المائي الضخم الذي يتم صرفه حاليًا في الوادي.
ويعد وادي العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، حيث تتجمع مياهه من منطقة العقيق التي تبعد عن المدينة بأكثر من 100 كلم جنوبًا، وهو يسير إلى مشارف المدينة حتى يصل إلى جبل عير، ويسمى هذا الجزء منه العقيق الأقصى، وفي السنوات التي تكثر فيها الأمطار تظل المياه فيه عدة أشهر وما يميز وادي العقيق أنه محاط بالمزارع الخصبة التي تغطيها أشجار النخيل.
وكان فريق علمي مختص في المدينة المنورة أوصى بتحويل الوادي إلى محمية محلية، ومن ثم منع الصيد فيه، وذلك للحفاظ على ثروته النباتية والحيوانية، وإفساح المجال لإمكانية استعادة الوادي نظامه البيئي المعهود، بناء على كمية الأمطار التي هطلت عليه في السنوات الأخيرة.
ولفت الفريق في كتابه الخاص بالوادي، والذي تكفلت هيئة تطوير المدينة المنورة به، إلى وجود 12 طائرًا و124 نوعًا من النباتات فيه ضمن 33 فصيلة، منها البري وغير البري. كما تضمن الكتاب جزءًا مصورًا عن الحشرات.
تأهيل وادي قناة
شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة بمشروع تأهيل وادي قناة يهدف تحقيق الوظيفة الرئيسة منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول، والاستفادة منه كمتنزه طبيعي، وجعل بيئته خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في نطاقه تنسجم مع بيئته.
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء حديقة بمساحة 70000 ألف متر مربع مطلة على الوادي ومجهزة بالجلسات وممرات المشاة وركوب الدراجات، إضافة إلى تهذيب الوادي وزيادة الطاقة الاستيعابية له لفيضانات مياه الأمطار ومصبات الأودية، وتخصيص مواقع في الوادي تلائم الطبيعة، وتكون متنفسًا لأهالي المدينة المنورة وزوارها.
أهم أهداف المشروع
. المحافظة على بيئة خالية من الملوثات
. تنسيق المرافق العامة بما يتناسب مع بيئة الواديين
. الحد من مخاطر السيول والفيضانات
. خلق فرص وظيفية واستثمارية
. تحويل الواديين إلى مناطق مفتوحة جاذبة للسكان والزوار
. زيادة المساحات الخضراء
. حماية المواقع التاريخية

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