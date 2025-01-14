مينزيس آفيشين تفتتح مركز الشحن الجوي الجديد في مطار الملكة علياء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة "مينزيس آفيشين" الرائدة عالمياً في مجال خدمات المناولة الأرضية، عن الافتتاح الرسمي لمركز الشحن الجوي الجديد في مطار الملكة علياء الدولي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.





ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رئيسي للشحن الجوي، وأصبح المنفذ الثاني للشحن الجوي في المطار ما يضاعف السعة الاستيعابية ويُحسّن من كفاءة العمليات.





وشهد المركز الجديد تشغيل أول رحلة شحن جوي بنجاح باستخدام طائرة (B747-400F) التابعة لشركة "ناشونال آيرلاينز" التي نقلت نحو 100 طن من البضائع.





ويُوفّر المركز الذي يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، أحدث أنظمة المناولة الأوتوماتيكية والتكنولوجيا المتطورة، ما يتيح التعامل مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك المواد القابلة للتلف مثل الأدوية، الخضروات، والفواكه.





وزُود المركز الجديد بأجهزة أمنية متقدمة لضمان سلامة العمليات ومنع التهريب، ما يُعزّز الثقة في خدمات الشركة، إضافةً إلى أحدث التقنيات في مجال الشحن الجوي منها: روبوتات حديثة ومعدّات مثل مركبات النقل المرتفعة الأوتوماتيكية (ETV) ونظم متقدمة لمناولة البضائع.





وساهم المشروع في إيجاد فرص عمل جديدة تُعنى بقطاع المناولة والشحن الجوي في الأردن، بلغت مع افتتاح المركز نحو 400 وظيفة، فيما سيترفع العدد خلال المرحلة المقبلة.





وقال المدير التنفيذي لشركة مينزيس آفيشين -الأردن، دومينيك كولمانز، "فخورون بالتعاون مع وزارة الاستثمار الذي يُظهر إيماننا بالأردن كموقع استراتيجي لخدمات الشحن الجوي".





وأضاف أن هذا المشروع سيتيح تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة للعملاء في المنطقة والعالم، كما أنه سيعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي كمركز رئيسي للشحن الجوي في الشرق الأوسط.





وأعرب كولمانز عن تطلعه للعمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي بهدف توسعة المشروع خلال المرحلة المقبلة ما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في المملكة.





وتعد "مينزيس آفيشين" أكبر شركات المناولة في العالم، حيث تأسست الشركة الأم عام 1833 في إدنبرة، اسكتلندا، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي وتموين الطائرات في أكثر من 300 مطار حول العالم.