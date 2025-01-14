مينزيس آفيشين تفتتح مركز الشحن الجوي الجديد في مطار الملكة علياء

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- Khaberni) خبرني - أعلنت شركة "مينزيس آفيشين" الرائدة عالمياً في مجال خدمات المناولة الأرضية، عن الافتتاح الرسمي لمركز الشحن الجوي الجديد في مطار الملكة علياء الدولي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رئيسي للشحن الجوي، وأصبح المنفذ الثاني للشحن الجوي في المطار ما يضاعف السعة الاستيعابية ويُحسّن من كفاءة العمليات.
وشهد المركز الجديد تشغيل أول رحلة شحن جوي بنجاح باستخدام طائرة (B747-400F) التابعة لشركة "ناشونال آيرلاينز" التي نقلت نحو 100 طن من البضائع.
ويُوفّر المركز الذي يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، أحدث أنظمة المناولة الأوتوماتيكية والتكنولوجيا المتطورة، ما يتيح التعامل مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك المواد القابلة للتلف مثل الأدوية، الخضروات، والفواكه.
وزُود المركز الجديد بأجهزة أمنية متقدمة لضمان سلامة العمليات ومنع التهريب، ما يُعزّز الثقة في خدمات الشركة، إضافةً إلى أحدث التقنيات في مجال الشحن الجوي منها: روبوتات حديثة ومعدّات مثل مركبات النقل المرتفعة الأوتوماتيكية (ETV) ونظم متقدمة لمناولة البضائع.
وساهم المشروع في إيجاد فرص عمل جديدة تُعنى بقطاع المناولة والشحن الجوي في الأردن، بلغت مع افتتاح المركز نحو 400 وظيفة، فيما سيترفع العدد خلال المرحلة المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لشركة مينزيس آفيشين -الأردن، دومينيك كولمانز، "فخورون بالتعاون مع وزارة الاستثمار الذي يُظهر إيماننا بالأردن كموقع استراتيجي لخدمات الشحن الجوي".
وأضاف أن هذا المشروع سيتيح تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة للعملاء في المنطقة والعالم، كما أنه سيعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي كمركز رئيسي للشحن الجوي في الشرق الأوسط.
وأعرب كولمانز عن تطلعه للعمل مع الفريق الاقتصادي الحكومي بهدف توسعة المشروع خلال المرحلة المقبلة ما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في المملكة.
وتعد "مينزيس آفيشين" أكبر شركات المناولة في العالم، حيث تأسست الشركة الأم عام 1833 في إدنبرة، اسكتلندا، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي وتموين الطائرات في أكثر من 300 مطار حول العالم.
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