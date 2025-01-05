قادة الإمارات يهنئون البحرين بالفوز بـ((خليجي 26))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬أبارك‭ ‬لأخي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬والأشقاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الفوز‭ ‬بـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬وأشيد‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬للمنتخبين،‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني،‭ ‬والتنظيم‭ ‬الناجح‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتمنياتي‭ ‬للجميع‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬كتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬البحرين‭.. ‬نشكركم‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬القتاليّة‭.. ‬جمال‭ ‬الأداء‭.. ‬المتعة‭ ‬الرياضية‭.. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭. ‬

ألف‭ ‬مبروك‭ ‬لأخي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭.. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيق‭.. ‬هاردلك‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬بطوليا‭. ‬

شكرنا‭ ‬للكويت‭.. ‬أميرها‭ ‬أخي‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭.. ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قربت‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬الجميع‭. ‬

جمعتنا‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬المحبة‭.. ‬والأخوة‭.. ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬الجميلة‭.‬

وكتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬أهنئ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى،‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الشقيق،‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬بـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭.. ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬للمنتخبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني‭..‬‭ ‬كما‭ ‬أبارك‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بـنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬