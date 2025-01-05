الخليجية الكندية تقرر زيادة رأس المال بنحو 75 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى على زيادة رأس المال بنحو 75 مليون جنيه، ليصبح 105 ملايين جنيه، من 30 مليون جنيه.
وأوضحت الشرك فى بيان اليوم الأحد، أن بعد الزيادة سيصبح عدد أسهم الشركة 210 ملايين سهم بدلاً من 60 مليون سهم حاليا.
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وأضافت“الخليجية الكندية”، أن الشركة تحتاج إلى سيولة لتتمكن من المضى قدماً فى مشاريعها المستقبلية.
وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 61.35% على أساس سنوى خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وفقاً للقوائم المالية للشركة.
وسجلت خسائر بلغت 359 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بلغت 928.99 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
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