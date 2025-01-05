الخليجية الكندية تقرر زيادة رأس المال بنحو 75 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى على زيادة رأس المال بنحو 75 مليون جنيه، ليصبح 105 ملايين جنيه، من 30 مليون جنيه.

وأوضحت الشرك فى بيان اليوم الأحد، أن بعد الزيادة سيصبح عدد أسهم الشركة 210 ملايين سهم بدلاً من 60 حاليا.

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وأضافت“الخليجية الكندية”، أن الشركة تحتاج إلى سيولة لتتمكن من المضى قدماً فى مشاريعها المستقبلية.

وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 61.35% على أساس سنوى خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وفقاً للقوائم المالية للشركة.

وسجلت خسائر بلغت 359 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بلغت 928.99 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.