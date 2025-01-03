17.46 مليون يورو القيمة السوقية لنهائي ((خليجي 26))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭-

(‬وام‭): ‬يحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكويتية،‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬عمان‭ ‬والبحرين،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والطموحات‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭.‬

وتبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لنهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬إحصائيات‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬17‭.‬46‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬موزعة‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لمنتخب‭ ‬عمان،‭ ‬مقابل‭ ‬9‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تقاربًا‭ ‬نسبيًا‭ ‬بينهما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬28‭.‬3‭ ‬عاما،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عامًا‭.‬

ويعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬تفوقًا‭ ‬عمانيًا‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬حيث‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬للبحرين،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬بالتعادل،‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الأهداف،‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬البحرين،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬12‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬عمان‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬60‭ ‬عامًا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بعد‭ ‬نسختي‭ ‬2009‭ ‬و2017،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراجان‭ ‬تالاييتش‭ ‬‮«‬59‭ ‬عامًا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخبين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المشيفري،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأعلى‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬أعلى‭ ‬لاعب‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بقيمة‭ ‬سوقية‭ ‬تبلغ‭ ‬2.5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬للنهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬1‭-‬0‭.‬











