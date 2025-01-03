Saturday, 04 January 2025 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17.46 مليون يورو القيمة السوقية لنهائي ((خليجي 26))

1/3/2025 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭-
(‬وام‭): ‬يحتضن‭ ‬ملعب‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكويتية،‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬عمان‭ ‬والبحرين،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والطموحات‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭.‬

وتبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لنهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬إحصائيات‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬17‭.‬46‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬موزعة‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لمنتخب‭ ‬عمان،‭ ‬مقابل‭ ‬9‭.‬73‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تقاربًا‭ ‬نسبيًا‭ ‬بينهما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬28‭.‬3‭ ‬عاما،‭ ‬بينما‭ ‬يصل‭ ‬متوسط‭ ‬أعمار‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬عامًا‭.‬

ويعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬تفوقًا‭ ‬عمانيًا‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬حيث‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬للبحرين،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬بالتعادل،‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الأهداف،‭ ‬سجل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬البحرين،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬12‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬عمان‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬60‭ ‬عامًا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بعد‭ ‬نسختي‭ ‬2009‭ ‬و2017،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتولى‭ ‬تدريب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراجان‭ ‬تالاييتش‭ ‬‮«‬59‭ ‬عامًا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخبين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المشيفري،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأعلى‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬أعلى‭ ‬لاعب‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بقيمة‭ ‬سوقية‭ ‬تبلغ‭ ‬2.5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬للنهائي‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬1‭-‬0‭.‬




MENAFN03012025000055011008ID1109053633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث