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العمل: هؤلاء لا يمكنهم العمل في الأردن ولا تصاريح لهم

1/2/2025 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود توضيحاً حول الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.
وبين الزيود بأن غير الأردني المتواجد على مقاعد الدراسة لا يسمح له بالعمل ولا يسمح له بإصدار تصريح عمل ، إضافة إلى أن غير الأردني الحدث تحت سن الـ 18 ، لا يمكنه أيضاً أن يعمل أو أن يصدر تصريحاً للعمل .
وكانت الوزارة قد أوضحت مساء الأربعاء، تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وللاطلاع على تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يرجى زيارة الرابط التالي:








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