تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور 30% في 2025 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أمس الثلاثاء، إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22104 ليرات تركية (630.36 دولار) في عام 2025، بزيادة 30 بالمئة عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص وفقا لسكاي نيوز.
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وتشير حسابات رويترز استنادا إلى دراسات البنك المركزي إلى أن زيادة الأجور 25 بالمئة سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 وخمس نقاط مئوية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي
المصدر:
MENAFN25122024000202011048ID1109029171
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