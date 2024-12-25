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تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور 30% في 2025 جريدة البورصة

12/25/2024 4:20:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أمس الثلاثاء، إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22104 ليرات تركية (630.36 دولار) في عام 2025، بزيادة 30 بالمئة عن 2024.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص وفقا لسكاي نيوز.

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وتشير حسابات رويترز استنادا إلى دراسات البنك المركزي إلى أن زيادة الأجور 25 بالمئة سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 وخمس نقاط مئوية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي

المصدر:

MENAFN25122024000202011048ID1109029171

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