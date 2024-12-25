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إصابة شاب واعتقال ثلاثة آخرين في مخيم الأمعري

12/25/2024 2:08:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب، اليوم الأربعاء، شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص، واعتقلت كلا من: فتحي حماد (26 عاما)، ويوسف الأشقر، ووليد أيمن أبو غويلة (24 عاما).

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المخيم، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

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