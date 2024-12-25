إصابة شاب واعتقال ثلاثة آخرين في مخيم الأمعري

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أصيب، اليوم الأربعاء، شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص، واعتقلت كلا من: فتحي حماد (26 عاما)، ويوسف الأشقر، ووليد أيمن أبو غويلة (24 عاما).
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل المخيم، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.
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