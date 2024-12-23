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عالم أردني يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 20

12/23/2024 8:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فاز الأكاديمي الأردني أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا الدكتور عمر ياغي بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، والتي أعلنت نتائجها اخيرا.

وجاء فوز الدكتور ياغي بالجائزة تقديرا لإسهاماته الاستثنائية في مجال "الكيمياء الشبكية" وابتكاراته الرائدة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والبيئة، ونشره ما يزيد على 300 بحث علمي حظيت بأكثر من 250 الف استشهاد في البحوث العلمية.

ويشغل الدكتور ياغي رئيس كرسي "جيمس ونيلتي تريتر" في كلية الكيمياء بجامعة كاليفورنيا منذ عام 2012، ويعد رائدا في مجال الكيمياء الشبكية التي تنسج الكتل البنائية الجزيئية لإنتاج أطر مفتوحة، ويمكن توظيفها في ابتكارات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وتوليد فوائد اقتصادية وبيئية عديدة. وتهدف جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الى تكريم الأسماء العربية ذات الإنجازات الاستثنائية في 6 فئات محورية لمستقبل التنمية والازدهار الحضاري في العالم العربي.

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