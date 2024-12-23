عالم أردني يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 20

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فاز الأكاديمي الأردني أستاذ الكيمياء في جامعة
كاليفورنيا الدكتور عمر ياغي بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، والتي أعلنت نتائجها اخيرا.
وجاء فوز الدكتور ياغي بالجائزة تقديرا لإسهاماته الاستثنائية في مجال "الكيمياء الشبكية" وابتكاراته الرائدة لمواجهة تحديات الطاقة والمياه والبيئة، ونشره ما يزيد على 300 بحث علمي حظيت بأكثر من 250 الف استشهاد في البحوث العلمية.
ويشغل الدكتور ياغي رئيس كرسي "جيمس ونيلتي تريتر" في كلية الكيمياء بجامعة كاليفورنيا منذ عام 2012، ويعد رائدا في مجال الكيمياء الشبكية التي تنسج الكتل البنائية الجزيئية لإنتاج أطر مفتوحة، ويمكن توظيفها في ابتكارات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وتوليد فوائد اقتصادية وبيئية عديدة. وتهدف جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الى تكريم الأسماء العربية ذات الإنجازات الاستثنائية في 6 فئات محورية لمستقبل التنمية والازدهار الحضاري في العالم العربي.
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