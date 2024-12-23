اليابان.. الإمبراطور السابق أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ91

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يحتفل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو الذي تنازل عن العرش عام 2019 اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ91 وهو بحالة صحية جيدة ويرعى زوجته ويقوم بأبحاثه حول البيئة.
ووفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري يواصل الإمبراطور السابق أبحاثه حول أسماك "القوبيون"، ويقوم برعاية زوجته، إلى جانب الدعاء من أجل حلول السلام، رغم كبر سنه.
وفي الوقت الحالي، يحمل أكيهيتو، الذي تنازل عن العرش في عام 2019 وسلم "عرش الأقحوان" لابنه الإمبراطور ناروهيتو، لقب الإمبراطور الفخري.
وأشارت الوكالة إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تراجع أكيهيتو عن أداء الواجبات الرسمية، ويستمتع بوقته بهدوء بينما يقوم بالاعتناء بزوجته الإمبراطورة السابقة ميتشيكو البالغة من العمر 90 عاما، التي كُسرت ساقها في أكتوبر الماضي ولا تزال تتعافى.
وأفادت وكالة البلاط الإمبراطوري بأن الروتين اليومي لأكيهيتو يتضمن قراءة الصحف في الصباح والمساء، ومشاهدة الأخبار مع زوجته ميتشيكو أثناء تناول الوجبات.
ومن المقرر أن يحتفل الإمبراطور السابق بعيد ميلاده، اليوم الاثنين، مع أقاربه وضيوف آخرين.
RT
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