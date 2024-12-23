اليابان.. الإمبراطور السابق أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ91

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحتفل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو الذي تنازل عن العرش عام 2019 اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ91 وهو بحالة صحية جيدة ويرعى زوجته ويقوم بأبحاثه حول البيئة.ووفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري يواصل الإمبراطور السابق أبحاثه حول أسماك "القوبيون"، ويقوم برعاية زوجته، إلى جانب الدعاء من أجل حلول السلام، رغم كبر سنه.



وفي الوقت الحالي، يحمل أكيهيتو، الذي تنازل عن العرش في عام 2019 وسلم "عرش الأقحوان" لابنه الإمبراطور ناروهيتو، لقب الإمبراطور الفخري.



وأشارت الوكالة إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تراجع أكيهيتو عن أداء الواجبات الرسمية، ويستمتع بوقته بهدوء بينما يقوم بالاعتناء بزوجته الإمبراطورة السابقة ميتشيكو البالغة من العمر 90 عاما، التي كُسرت ساقها في أكتوبر الماضي ولا تزال تتعافى.



وأفادت وكالة البلاط الإمبراطوري بأن الروتين اليومي لأكيهيتو يتضمن قراءة الصحف في الصباح والمساء، ومشاهدة الأخبار مع زوجته ميتشيكو أثناء تناول الوجبات.



ومن المقرر أن يحتفل الإمبراطور السابق بعيد ميلاده، اليوم الاثنين، مع أقاربه وضيوف آخرين.

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