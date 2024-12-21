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كيف تميز بين الإنفلونزا ونزلات البرد؟

12/21/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) الأعراض
نزلات البرد:
عادة ما تكون الأعراض خفيفة.
تشمل سيلان أو انسداد الأنف، والعطس، والتهاب الحلق، والسعال.
نادرًا ما تسبب حمى أعلى من 38.3 درجة مئوية.
لا تؤدي عادةً إلى مضاعفات خطيرة.
تسببها الفيروسات الأنفية، وهي عدوى بسيطة تصيب الجهاز التنفسي العلوي.
الإنفلونزا:
أعراضها أكثر حدة وتظهر فجأة.
تشمل الحمى، والقشعريرة، والسعال الجاف، وآلام الجسم، والإرهاق الشديد.
قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي.
تسببها فيروسات الإنفلونزا، وهي أكثر خطورة، وتؤثر على الجهاز التنفسي بشكل أعمق.
الوقاية
نزلات البرد:
لا توجد أدوية لعلاجها بشكل جذري، ولكن يمكن الوقاية منها عبر النظافة الشخصية الجيدة.
الإنفلونزا:
يُنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا، خاصةً في موسم انتشار الفيروس.
كيفية الانتشار
نشاط الفيروسات في درجات الحرارة الباردة والهواء الجاف.
قضاء الناس وقتًا أطول في الأماكن المغلقة، مما يزيد من فرص انتشار الفيروسات.

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