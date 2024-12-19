اعلان استقطاب صادر عن سلطة وادي الأردن

اعلان استقطاب صادر عن سلطة وادي الأردن
التاريخ
12/19/2024 1:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سلطة وادي الأردن عن حاجتها للتعاقد مع عدد من موزعي المياه على نظام شراء الخدمات.
وقالت إن المناطق التي ترغب بالتعاقد فيها هي (إربد، البلقاء، مأدبا، الكرك، الطفيلة) وفق الشروط والمتطلبات التالية:
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