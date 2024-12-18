نهاية مسلسل 'العميل' تقلب الموازين وتقسم رواد السوشيال ميديا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسدل الستار على المسلسل السوري اللبناني "العميل"، النسخة المعربة والمقتبسة من المسلسل التركي "في الداخل" (Icerde)، بعدما تصدر بحلقاته الـ90 قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد، بفضل حبكته الدرامية المشوقة الغنية بأحداث بوليسية مثيرة ومفاجآت غير متوقعة ممزوجة بأجواء رومانسية "غير مستفزة" كما هو المعتاد في الأعمال المعربة مؤخراً، فكان له نصيب أكبر في جذب الجمهور والتربع على العرش طيلة 3 شهور متواصلة.تميز العمل بإسناد الشخصيات إلى نجوم لديهم قدر عال من الحضور والأداء المميز، على رأسهم أيمن زيدان بشخصيته المركبة متعددة الأطياف والانفعالات المتأرجحة بين التجبّر والإنسانية، ويارا صبري بأدائها العفوي وحسها الحقيقي، الأم الصامدة والحنونة، فخرج العمل بأبهى حلة وأفضل صورة من حيث القصة والبناء والشخصيات، فضلاً عن الإخراج المميز، للكاتبين رامي كوسا، وفادي حسين، صاحبي الخبرة الكبيرة والباع الطويل في الأعمال الاجتماعية السورية اللبنانية، وتلك التي تتخذ طابعاً بوليسياً مشوقاً، أبرزها مسلسلات "النار بالنار" و"وصايا الصبار" و"نقطة انتهى".

كان العمل بمثابة نقلة نوعية احترافية للدراما المعربة، بعيداً عن قصص الحب الاستفزازية التي تشبع بها الجمهور حتى التخمة، كما في "عروس بيروت" و"ستيلتو" و"الثمن" و"كريستال" و"لعبة حب"، فرغم أن هذه الأعمال حصدت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إلا أن القالب البوليسي المشوق الذي ارتكز عليه مسلسل "العميل" انتفض على الرومانسية المبالغة وقصص الحب غير المنطقية، فكسب الرهان ورجحت كفته حتى النهاية.

بدءاً من الحلقة الأولى، استطاع صناع العمل استقطاب المشاهد بأحداث مشتعلة، لتنتهي كل حلقة، كعادة رامي كوسا في أعماله، بنهاية تزيد تعلق المُشاهد بأحداث الحلقة التالية، وتضاعف حماسه، وتجعله ينتظر بفارغ الصبر لما سيحدث لاحقاً.



نجح صناع العمل في خلق خطوط درامية مشوقة لثنائية تجمع بين شخصيتين متناقضتين، نقيب شرطة يتخفى كمجرم "سامر إسماعيل/أمير ثابت" ومجرم متخفّ بزي شرطي "وسام فارس/ وسام وغسان ثابت".

هذان الشقيقان والغريمان في آن واحد، يفترقان منذ الطفولة، إذ يختطف "غسان" على يد "أيمن رضا/ حيان" أحد رجال رئيس المافيا "أيمن زيدان/ملحم شديد"، المتخفي خلف شخصية أخرى هي اللحام وصاحب مطعم، فيترعرع "وسام" في كنفه ويصبح شرطياً ويزرعه ملحم جاسوساً له ضمن قوى الأمن الداخلي، في حين يزيف "أمير" خروجه عن المسار البوليسي، ليلتحق بعصابة "ملحم" للإيقاع بها والانتقام من "ملحم" الذي دمر عائلته، وأملاً في العثور على شقيقه الذي يبحث عنه طيلة حياته.

ومع توالي الأحداث يلتقي الشقيقان وتشتعل بينهما حدة العداء، وفي بعض الأحيان يعملان معاً من أجل الهدف ذاته، كإنقاذ والدة "أمير"، التي تؤدي شخصيتها النجمة السورية العائدة بعد غياب "يارا صبري/ميادة"، التي تعلق بها "وسام" دون أن يعلم أنها والدته التي تبحث عنه منذ نعومة أظافره، وكذلك "ميا سعيد/ نور" التي يقع في حبها، حتى يكتشف الشقيقان حقيقتيهما ويعملان معاً للإيقاع بملحم وزجه في السجن، إلا أنه يقتل نفسه عند وقوعه في قبضة الأمن، وينجح أمير بعد محاولاته المضنية إعادة لم شمل العائلة مجدداً.

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