رئيس نادي المحرق: يوم شرطة البحرين فرصة طيبة للتعبير عن التقدير لرجال الأمن البواسل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكل منتسبي النادي وجماهيره العريضة، خالص التهاني والتبريكات للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة يوم شرطة البحرين والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام، مؤكداً أن الاحتفاء برجال الأمن البواسل، فرصة طيبة للتعبير عن التقدير والعرفان لدور وإسهامات شرطة البحرين في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات وطنية.
وأشار رئيس نادي المحرق، إلى أن يوم شرطة البحرين، مناسبة لتأكيد التقدير المجتمعي الكامل لجهود رجال الشرطة، مشيداً بالدور المستمر لوزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والطمأنينة والتي تنعم بها البحرين، مستذكرا وبكل تقدير، شهداء الواجب من رجال الأمن البواسل الذي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وصونا للأرواح والممتلكات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم، بواسع رحمته، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.
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