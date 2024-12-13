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رئيس نادي المحرق: يوم شرطة البحرين فرصة طيبة للتعبير عن التقدير لرجال الأمن البواسل

12/13/2024 7:24:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭ ‬وجماهيره‭ ‬العريضة،‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يوافق‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬برجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل،‭ ‬فرصة‭ ‬طيبة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬لدور‭ ‬وإسهامات‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬مناسبة‭ ‬لتأكيد‭ ‬التقدير‭ ‬المجتمعي‭ ‬الكامل‭ ‬لجهود‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المستمر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والتي‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬البحرين،‭ ‬مستذكرا‭ ‬وبكل‭ ‬تقدير،‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬الذي‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وصونا‭ ‬للأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم،‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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