رئيس نادي المحرق: يوم شرطة البحرين فرصة طيبة للتعبير عن التقدير لرجال الأمن البواسل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬مناسبة‭ ‬لتأكيد‭ ‬التقدير‭ ‬المجتمعي‭ ‬الكامل‭ ‬لجهود‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المستمر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والطمأنينة‭ ‬والتي‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬البحرين،‭ ‬مستذكرا‭ ‬وبكل‭ ‬تقدير،‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬البواسل‭ ‬الذي‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وصونا‭ ‬للأرواح‭ ‬والممتلكات،‭ ‬داعيا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم،‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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