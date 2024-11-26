الأسهم اليابانية تتراجع يوم الثلاثاء وسط مخاوف اقتصادية عالمية

(MENAFN
) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تداولات الصباح في بورصة طوكيو يوم الثلاثاء، حيث شهدت الأسواق خسائر ملحوظة. فقد مؤشر نيكي 225 الرئيسي 519.76 نقطة، أو 1.34 بالمئة، ليغلق عند 38,260.38 في الساعة 11:30 صباحًا (0230 بتوقيت غرينتش). هذا التراجع يعكس القلق السائد في الأسواق حول المخاطر الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق اليابانية.
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، حيث خسر 33.94 نقطة، أو 1.25 بالمئة، ليغلق عند 2,681.66. كانت الجلسة الصباحية في بورصة طوكيو سلبية، حيث شهدت كل من المؤشرين الرئيسيين خسائر كبيرة، مما يعكس التوجه العام في السوق نحو الحذر وسط المخاوف من العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
هذا التراجع في الأسهم يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاوف بشأن التجارة، وهو ما يؤثر بدوره على معنويات المستثمرين في اليابان. كما أن الأسواق اليابانية تشهد تقلبات كبيرة بسبب هذه العوامل العالمية، حيث يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الاقتصادية التي تهدد النمو العالمي.
الانخفاض في المؤشرات الرئيسية يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون فترة من الحذر في المستقبل القريب. ومن المرجح أن يستمر التجار في مراقبة التطورات الدولية، خاصة في مجالات العلاقات التجارية والسياسات الاقتصادية، حيث أن هذه العوامل تساهم في تشكيل اتجاهات الأسواق في اليابان وأسواق العالم بشكل عام.
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