كاتس: سنسرّع بناء سياج على الحدود مع الأردن... علينا تصعيد هجماتنا في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أكّدجيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستسرّع بشكل كبير، وتكثّف العمل على بناء سياج فاصل مع الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى دعم أنشطة ضد إسرائيل في الضفة الغربية، التي شدّد على أنه يتوجّب على الجيش الإسرائيليّ، تصعيد "هجماته" فيها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كاتس لمقرّ القيادة المركزية في الجيش الإسرائيليّ، المسؤولة عن الضفة المحتلة، اليوم الإثنين، بمشاركة قائد فرقة الضفة آفي بلوط، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، ومنسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسّان عليان.

وقال كاتس بحسب بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية: "نرى جُهدا إيرانيا متواصلا، ومؤسّساتيا ومنظّما، لتشكيل جبهة شرقيّة ضدّ دولة إسرائيل".

وأضاف: "يتحرّكون داخل يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، مع التركيز على مخيمات اللاجئين، ويجنّدون أيّ شخص يسهل عليهم تجنيده، ويفعلون ذلك بالتمويل، وبالتسليح والدعم، وكل الأساليب المعتادة التي يعملون بها".

وتابع كاتس: "في مواجهة هذا التحدي، نحتاج إلى التركيز، وبذل المزيد من الجُهد؛ سواء في الهجوم أو الدفاع"، على حدّ قوله.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: "وفي ما يتعلق بالدفاع، لقد قرّرت العمل بشكل مكثّف على بناء السياج على الحدود الشرقيّة بين إسرائيل والأردن"، مشدّدا بالقول: "سوف نقوم بذلك بسرعة كبيرة".

وقال: "أما في ما يتعلق بالهجوم، فلا يمكننا أن نخسر في هذه المعركة ضد إنشاء الجبهة الشرقية، وسيتوجّب علينا معالجة الجذر في بعض الأماكن، لمنع تحوُّل يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) ومخيّمات اللاجئين إلى نموذج لغزة".

وأضاف: "يقول الزعيم الإيراني صراحة: لقد نجحنا في تسليح غزة وسنسلّح يهودا والسامرة، هذه أشياء واضحة جدًا علينا أن نقاتل ضدها معًا، وننتصر عليها، ونقلب الطاولة".

وذكر كاتس أنه "إذا كانت (إيران) رأس الأخطبوط، فقد قطعنا بالفعل بعض أذرعها بالكامل، ووجّهنا ضربات قاسية لأذرع أخرى، وسنواصل ذلك... مهمتكم هي منع تشكيل هذه الجبهة، وسنقدِّم لكم المساعدة، وسنعمل معًا".