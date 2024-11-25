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معرض مراعي البحرين .. أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لاستدامة تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين

11/25/2024 9:05:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمثل إقامة معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) 2024 برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، انعكاسًا جليًّا للاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته بشكل خاص لقطاع الأمن الغذائي، وضمان تحقيق اكتفائه واستدامته، وهذا ما أكد عليه جلالته في مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس في أكتوبر الماضي، حيث أثنى جلالته على الجهد الحكومي المبذول لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية في البلاد، موجهًا جلالته إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات التنموية ذات الصلة.
كما ويترجم الحفاظ على دورية انعقاد معرض (مراعي)، نجاح الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يتلاءم مع تعزيز فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الزراعي والحيواني بشكل تنموي مستدام.
ويأتي انطلاق معرض (مراعي البحرين) 2024 في نسخته السابعة المقرر يوم 27 من نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، ليؤكد حجم النجاح الذي حققه المعرض خلال النُسخ الست الماضية، في إطار استكمال مسارات التنمية تنفيذًا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع مساهمة القطاعين الحيواني والزراعي في تحقيق استدامة الأمن الغذائي، ورفد الاقتصاد الوطني.
ومنذ إقامة نسخته الأولى عام 2010 برعاية سامية من جلالة الملك المعظم، وحتى نسخته السابعة هذا العام، وفّر معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التنمية الزراعية والحيوانية وحجز موقعًا متقدمًا على الروزنامة الوطنية لتنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية الكبرى، باعتباره أحد اهم وأكبر المعارض الدولية التي تقام في مملكة البحرين وتحتضنها قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث نجح المعرض وعلى مدار النسخ السابقة في استقطاب حضور جماهيري قياسي سواء من داخل البحرين أو خارجها، باعتباره منصة اقتصادية، استثمارية، تنموية، علمية، سياحية واسعة، ومقصدًا ترفيهيًا وفنيًا مميزًا يختص بمجال الإنتاج الزراعي والحيواني، مسجلاً بذلك حضورًا وبصمة جديدة ومميزة لمملكة البحرين على الخارطة العالمية للمعارض، وإنجازًا آخر يُضاف لفريق البحرين في تنظيم مختلف الفعاليات الكبرى.
ومن خلال مسؤوليتها المباشرة في تنظيم المعرض بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، تحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن يكون مراعي البحرين معرضًا نوعيًا تخصصيًا يعكس تراث مملكة البحرين وهويتها، وينقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عرض ما تمتلكه البحرين من بعض السلالات النادرة في الخيول العربية، وما يمتلكه المربّون وأصحاب المزارع البحرينية من سلالات نادرة للحيوانات.
كما سعت
الوزارة وعبر تطوير أهداف وفعاليات المعرض في كل نسخة، إلى استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية لمملكة البحرين، ورفع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تُستخدم في تطوير صناعة الإنتاج الزراعي الحيواني، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب أصحاب المزارع والمربين في المملكة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين، وزيادة التفاعل والتبادل التجاري بين العارضين والمستثمرين ، بما يخدم المستهدف الاستراتيجي الوطني الأكبر وهو تعزيز ضمان استدامة مصادر الأمن الغذائي.
ويسلط معرض "مراعي" في نسخته لهذا العام الضوء على المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالإنتاج الحيواني والزراعي، بالإضافة إلى تأكيد ريادة المملكة في مجال تنظيم المعارض المعززة للاقتصاد والسياحة فيها، والمشجعة على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية.
إن مملكة البحرين وعبر المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق مستهدفات نموها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل علمي وعملي، إيمانًا من بأن هذه الأسس هي ركائز أساسية ومفصلية، للاستقرار واستدامة التنمية والرخاء، والطريق الأمثل لضمان تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، بما يُمكن البحرين من تحقيق اكتفائها الذاتي من الموارد الغذائية، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع. كما تحرص المملكة على توجيه الجهود نحو تنويع مصادر الغذاء والابتكار في تقنيات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم تلك القطاعات، وبما يحافظ على البيئة ويعزز رفاهية المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.


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