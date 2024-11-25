معرض مراعي البحرين .. أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لاستدامة تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمثل إقامة معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) 2024 برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، انعكاسًا جليًّا للاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته بشكل خاص لقطاع الأمن الغذائي، وضمان تحقيق اكتفائه واستدامته، وهذا ما أكد عليه جلالته في مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس في أكتوبر الماضي، حيث أثنى جلالته على الجهد الحكومي المبذول لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية في البلاد، موجهًا جلالته إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات التنموية ذات الصلة.
كما ويترجم الحفاظ على دورية انعقاد معرض (مراعي)، نجاح الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الوطنية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يتلاءم مع تعزيز فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الزراعي والحيواني بشكل تنموي مستدام.
ويأتي انطلاق معرض (مراعي البحرين) 2024 في نسخته السابعة المقرر يوم 27 من نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل، ليؤكد حجم النجاح الذي حققه المعرض خلال النُسخ الست الماضية، في إطار استكمال مسارات التنمية تنفيذًا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الوطنية الهادفة لرفع مساهمة القطاعين الحيواني والزراعي في تحقيق استدامة الأمن الغذائي، ورفد الاقتصاد الوطني.
ومنذ إقامة نسخته الأولى عام 2010 برعاية سامية من جلالة الملك المعظم، وحتى نسخته السابعة هذا العام، وفّر معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التنمية الزراعية والحيوانية وحجز موقعًا متقدمًا على الروزنامة الوطنية لتنظيم واستضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية الكبرى، باعتباره أحد اهم وأكبر المعارض الدولية التي تقام في مملكة البحرين وتحتضنها قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، حيث نجح المعرض وعلى مدار النسخ السابقة في استقطاب حضور جماهيري قياسي سواء من داخل البحرين أو خارجها، باعتباره منصة اقتصادية، استثمارية، تنموية، علمية، سياحية واسعة، ومقصدًا ترفيهيًا وفنيًا مميزًا يختص بمجال الإنتاج الزراعي والحيواني، مسجلاً بذلك حضورًا وبصمة جديدة ومميزة لمملكة البحرين على الخارطة العالمية للمعارض، وإنجازًا آخر يُضاف لفريق البحرين في تنظيم مختلف الفعاليات الكبرى.
ومن خلال مسؤوليتها المباشرة في تنظيم المعرض بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، تحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن يكون مراعي البحرين معرضًا نوعيًا تخصصيًا يعكس تراث مملكة البحرين وهويتها، وينقل الموروث الحضاري إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عرض ما تمتلكه البحرين من بعض السلالات النادرة في الخيول العربية، وما يمتلكه المربّون وأصحاب المزارع البحرينية من سلالات نادرة للحيوانات.
كما سعت
الوزارة وعبر تطوير أهداف وفعاليات المعرض في كل نسخة، إلى استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية لمملكة البحرين، ورفع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تُستخدم في تطوير صناعة الإنتاج الزراعي الحيواني، إضافة إلى تسليط الضوء على تجارب أصحاب المزارع والمربين في المملكة، وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين، وزيادة التفاعل والتبادل التجاري بين العارضين والمستثمرين ، بما يخدم المستهدف الاستراتيجي الوطني الأكبر وهو تعزيز ضمان استدامة مصادر الأمن الغذائي.
ويسلط معرض "مراعي" في نسخته لهذا العام الضوء على المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالإنتاج الحيواني والزراعي، بالإضافة إلى تأكيد ريادة المملكة في مجال تنظيم المعارض المعززة للاقتصاد والسياحة فيها، والمشجعة على الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية.
إن مملكة البحرين وعبر المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق مستهدفات نموها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل علمي وعملي، إيمانًا من بأن هذه الأسس هي ركائز أساسية ومفصلية، للاستقرار واستدامة التنمية والرخاء، والطريق الأمثل لضمان تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، بما يُمكن البحرين من تحقيق اكتفائها الذاتي من الموارد الغذائية، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع. كما تحرص المملكة على توجيه الجهود نحو تنويع مصادر الغذاء والابتكار في تقنيات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم تلك القطاعات، وبما يحافظ على البيئة ويعزز رفاهية المواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
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