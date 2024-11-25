المعرض الهندسي الدولي: تشكيل مستقبل ذكي وأخضر مع مقاطعة تشجيانغ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختتم معرض
تشجيانغ الهندسي الدولي لعام 2024 (المملكة العربية السعودية) بنجاح في 21 نوفمبر في مركز الظهران الدولي للمعارض في الدمام، بالمملكة العربية السعودية. تم تنظيم هذا الحدث من قِبل وزارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ وتنفيذه من قِبل جمعية تشجيانغ الدولية للمقاولين وشركة .Hangzhou Boheng Business exhibition
Co., Ltd.، وقد أقيم هذا الحدث بالتوازي مع معرض المملكة العربية السعودية (الدمام) لمواد البناء والتشييد.
عرض وفد تشجيانغ مساحة عرض موحدة، تضم 10 شركات رائدة و20 مشاركًا عبر مساحة 105 أمتار مربعة. على مدار الحدث الذي استمر أربعة أيام، شاركت شركات تشجيانغ مع أكثر من 920 زائرًا محترفًا من 12 دولة ومنطقة، وحققت اتفاقيات تعاون محتملة بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي.
يسلط هذا المعرض الضوء على التزام تشجيانغ المستمر بالتعاون العالمي في الهندسة والبناء. وفي السنوات الأخيرة، نفذت المقاطعة مبادرات هامة في إطار "اقتصاد الفول السوداني" و"مشروع الانفتاح رقم 1"، مما أدى إلى نمو كبير في قطاع المقاولات الدولية. في عام 2023، حصلت المشاريع الهندسية الأجنبية في تشجيانغ على عقود جديدة بقيمة 4.92 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم الأعمال التراكمي 6.94 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.4%. وقد عززت هذه الإنجازات مكانة مقاطعة تشجيانغ كقائدة في الصناعة، حيث احتلت المرتبة الخامسة على مستوى جميع المقاطعات (البلديات)، متقدمةً مركزاً واحداً عن العام السابق.
كانت شركة Hangzhou Boheng Business Exhibition Co. Ltd بمثابة الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث.
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