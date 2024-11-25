المعرض الهندسي الدولي: تشكيل مستقبل ذكي وأخضر مع مقاطعة تشجيانغ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختتم تشجيانغ الهندسي الدولي لعام 2024 (المملكة العربية السعودية) بنجاح في 21 نوفمبر في مركز الظهران الدولي للمعارض في الدمام، بالمملكة العربية السعودية. تم تنظيم هذا الحدث من قِبل وزارة التجارة في مقاطعة تشجيانغ وتنفيذه من قِبل جمعية تشجيانغ الدولية للمقاولين وشركة .Hangzhou Boheng Business Co., Ltd.، وقد أقيم هذا الحدث بالتوازي مع معرض المملكة العربية السعودية (الدمام) لمواد البناء والتشييد.

عرض وفد تشجيانغ مساحة عرض موحدة، تضم 10 شركات رائدة و20 مشاركًا عبر مساحة 105 أمتار مربعة. على مدار الحدث الذي استمر أربعة أيام، شاركت شركات تشجيانغ مع أكثر من 920 زائرًا محترفًا من 12 دولة ومنطقة، وحققت اتفاقيات تعاون محتملة بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي.

يسلط هذا المعرض الضوء على التزام تشجيانغ المستمر بالتعاون العالمي في الهندسة والبناء. وفي السنوات الأخيرة، نفذت المقاطعة مبادرات هامة في إطار "اقتصاد الفول السوداني" و"مشروع الانفتاح رقم 1"، مما أدى إلى نمو كبير في قطاع المقاولات الدولية. في عام 2023، حصلت المشاريع الهندسية الأجنبية في تشجيانغ على عقود جديدة بقيمة 4.92 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم الأعمال التراكمي 6.94 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.4%. وقد عززت هذه الإنجازات مكانة مقاطعة تشجيانغ كقائدة في الصناعة، حيث احتلت المرتبة الخامسة على مستوى جميع المقاطعات (البلديات)، متقدمةً مركزاً واحداً عن العام السابق.

كانت شركة Hangzhou Boheng Business Exhibition Co. Ltd بمثابة الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحدث.

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