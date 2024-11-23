شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN-
استشهد وأصيب، عدد من المواطنين، فجر وصباح اليوم السبت، إثر قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا بأن سبعة مواطنين بينهم 3 أطفال، استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود للمواطن ابو شاكر شلدان في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.
وأضاف أن مواطنة استشهدت وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية تعود للمواطن فريد ابو طاقية في عمارة إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأشار إلى أن تسعة مواطنين استشهدوا بينهم أطفال في قصف لمنزل غرب مدينة خان يونس، وآخر لعائلة أبو عاصي في منطقة الشيخ ناصر، وثالث يعود للمواطن علاء
أبو سبلة في محيط خيام النازحين في مخيم خان يونس، جنوب القطاع.
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