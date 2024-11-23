شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN-استشهد وأصيب، عدد من المواطنين، فجر وصباح اليوم السبت، إثر قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن سبعة مواطنين بينهم 3 أطفال، استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود للمواطن ابو شاكر شلدان في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنة استشهدت وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية تعود للمواطن فريد ابو طاقية في عمارة إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار إلى أن تسعة مواطنين استشهدوا بينهم أطفال في قصف لمنزل غرب مدينة خان يونس، وآخر لعائلة أبو عاصي في منطقة الشيخ ناصر، وثالث يعود للمواطن علاء

أبو سبلة في محيط خيام النازحين في مخيم خان يونس، جنوب القطاع.