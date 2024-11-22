محلات البلاي ستيشن في الأسواق: بين مساحات للتنفيس والإدمان الرقمي عند الشباب

MENAFN - Amman Net) وهناك ما بين 3% و4% من هؤلاء اللاعبين مدمنون تماما على هذه الألعاب، وفي مراجعة منهجية فقد تبين أن معدل الانتشار العالمي لاضطراب الألعاب يبلغ 3.05%، وهذا يعني أنه يوجد نحو 60 مليون شخص أو أكثر يعانون من اضطراب الألعاب أو الإدمان، كما ذكرت منصة (gamequitters) أخيرا." بحسب ما ورد في تقرير محمد السناجلة لموقع الجزيرة.نت.





وعبّر صالح -16 سنة- عن ارتباطه بممارسة اللعب كعادة مسيطرة قائلاً: "وأنا في بنكون في الحصة مركزين طبيعي، بس أنا بكون همّي الوحيد وكل تفكيري هو لحظة زيارتي لمحل الألعاب بعد المدرسة، لأني بعتبر هالمكان عالمي الثاني اللي بنفصل فيه عن واقعي (الممل)."



وأشار الصباريني أن التخفيف من الإدمان الرقمي يكون من خلال التعويد وامتلاك الرغبة الحقيقة والإرادة في التغيير، مُضيفًا أن الانشغال الحقيقي بالواجبات الوظيفية والأسرية حُلا مُجديًّا، ووجود عمل ترفيهي آخر دون الاقتصار على نفس الممارسة.

وأكمل الصباريني أن للألعاب دور في تعزيز مهارات التفاعل مع الآخرين، "فبعض الألعاب المنتشرة في المحلات تتطلب وجود شخص آخر للمشاركة أو أن يكون اللعب جماعيًا، فيساعد هذا الأمر في تشكيل علاقات واقعية طيّبة مع الآخرين قد تمتد وتتحول لصداقة إيجابية فيها الخير وتبادل المنافع والخبرات خارج نطاق اللعب، فليس بالضرورة أن تُكسب هذه الأماكن من الرفاق أسوأهم، فالأمر نسبي يعتمد على الفرد نفسه وانتباهه."



وأضاف أنه من الجيّد استغلال هذه العلاقات لتعزيز القيم الاجتماعية، خصوصًا إذا كانت النوايا والأهداف سليمة بعيدة عن فكرة أن هذا المكان لتضييع الوقت أو ساحة للإدمان ورفاق السوء وتعلّم الممارسات الخاطئة كالتدخين، لافتًا إلى ضرورة توفّر الرقابة في المحلات من قبل أصحابها بخصوص مرتادي المحلات، لتحظى بالاحترام وتضمن استمرار ارتياد الشبان لهذه الأماكن للترفيه وتغيير الأجواء.



وبما يتعلق بتنمية المهارات الفكرية عن طريق اللعب أوضح الحباشنة قائلاً: "لا أنكر أن ألعاب البلايستيشن تساعد في تنمية مهارات فكرية معينة، مثل مهارة حل المشكلات، ولكنها ستبقى الفرد في قالب جامد، بأن يفكر بكل المشكلات وحلها بنفس الطريقة التي يفكر فيها من خلال الألعاب، وبعد فترة زمينة يكتشف أن السيطرة على المشكلات الواقعية مختلفة تمامًا عمّا هو داخل عالم اللعب الافتراضي."

ويذكر صالح في حالهِ بالتعامل مع التوتر والمشكلات، أنه في كثير من الأحيان يترك مشاكله اليومية، ويلجأ للألعاب كوسيلة للتشتيت، ليتفاجأ بعدها باكتسابه مشكلات جديدة تتعلق باللعبة وتفاصيلها، بالرغم من ذلك يشير صالح أنه يشعر بالارتياح، لعمله أن مشكلات اللعبة هي افتراضية وغير حقيقية، علاوة على أنها تشتت انتباهه عن مشاكله اليومية، وهذا ما يكسبه شعورًا أفضل.



وتابع الصباريني: "يمكن للشاب أن يلعب الألعاب الإلكترونية من خلال جهازه المنزلي-إن توفّر- ولكنه بالمحل يشعر براحة وسرور أكبر؛ لوجود عدد من المقومات الجاذبة مثل الشاشات الضخمة وتوفر المشروبات والأطعمة بالإضافة إلى أجواء الإثارة والحماس مع اللاعبين الآخرين، وهذا ما يدفعه لقضاء وقت أطول فيها"، مؤكدًا أنه لا يعارض ممارسة الألعاب،لأنها قد تروّح عن النفس وتشعر الشاب بالسعادة وتفريغ المشاعر السلبية، بشرط ألّا تكون على حساب الممارسات اليومية الوظيفية أو الدراسية، أو الالتزامات

المنزلية والاجتماعية، فالتوازن هو المطلــوب.



ويؤكد صالح أن من أبرز الأسباب التي تدفعه لزيارة المحل، هي الأجهزة المتوفرة وإمكانياتها العالية، التي قد تختلف عن جهاز المنزل، وتكسبه متعة وحماسًا أعلى في ظل أجواء التنافسية بالمحل.



واختتم الحباشنة بذكر ضعف أدوار المتابعة من الأسرة والمجتمع، قائلاً: "أصبح الشباب هُم أسياد أنفسهم، وفي نفس الوقت فإن التوازن الصحي والسيطرة الشعورية ليسا مسؤولية الشاب وحده، بل هي مسؤولية مشتركة مع الأسرة والمجتمع، مُضيفًا أنه وفي ظل الضغوط الاقتصادية والسيكولوجية والاجتماعية التي يعاني منها أفراد المجتمع نحتاج الى متابعة حثيثة ودعم دائم من قبل هذه الجهات."