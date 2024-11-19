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صافرات الموت الأزتكية ترعب الدماغ

11/19/2024 2:32:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وجد باحثون سويسريون ونرويجيون أن نغمات صفارة ((الموت الأزتكية)) تُنشط مجموعة متنوعة من المراكز ذات الترتيب الأعلى في أدمغتنا، ما يثير القلق والخوف بشكل غير مألوف.
وبحسب الباحثين، ليس من المستغرب أن يستخدم ((الأزتيك)) هذه الصفارات لتعزيز الطقوس الدينية والتضحية، كما استخدمت حضارة أمريكا الوسطى أيضًا هذا ((الصوت المزعج)) لإثارة الخوف في قلوب أعدائها أثناء الحرب.
وللتأكد من تفسيراتهم الشخصية، قام عالم الأعصاب ساشا فروهولز، من جامعة زيورخ وزملاؤه بتجنيد 70 متطوعًا أوروبيًا لإجراء اختبار نفسي صوتي على مجموعة عشوائية من الأصوات التي تضمنت نغمات تصدرها الصافرات المخيفة.
وتم فحص أدمغة 32 من المشاركين بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء سماعهم صافرات الموت بين مزيج عشوائي من الأصوات من 5 فئات مختلفة.
وقال الباحثون في نهاية الاختبار، ((لقد وجدنا أن أصوات صفارة الجمجمة يُنظر إليها في الغالب على أنها منفرة ومخيفة ولها أصل هجين طبيعي - اصطناعي)).
ويشرح الباحثون أن المزيج الغريب بين الطبيعي والاصطناعي يجعل من الصعب على أدمغتنا التصنيف، مثل تأثير ((الوادي الغريب)) في شكل الصوت.

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