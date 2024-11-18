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أجيال السينمائي.. ماء العين يعكس عمق المشاعر الإنسانية

11/18/2024 2:38:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






الدوحة- في أمسية ساحرة جمعت بين السينما، ريادة الأعمال والموسيقا، أضاءت فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024 الحي الثقافي كتارا بأجواء احتفالية مفعمة بالبهجة.
واستمر الإلهام في ثاني أيام المهرجان مع الاحتفال بالعرض الأول في منطقة الخليج لفيلم "ماء العين"، من إخراج المخرجة المرشحة للأوسكار مريم جعبر، وهو عمل حظي بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام.
ويعد هذا أول أفلام جعبر الروائية الطويلة، وجاء ليواصل استكشاف المشاعر الإنسانية المعقدة، إذ تتناول أفلامها مواضيع الأسرة والهوية والصراعات المجتمعية.
وجسد الفيلم عاطفة الأم الجياشة والصراع الداخلي الذي يمر به الإنسان بسبب المشهدين السياسي والاجتماعي، ونقلت هذه المشاعر في حياة هادئة لعائلة السيدة عائشة التي تعيش في قرية بعيدة شمال تونس مع زوجها إبراهيم وأبنائها أمين ومهدي وآدم.
والفيلم يحاكي واقع الشباب الذين عاشوا صراعا داخليا ضلهم عن طريق الحق ليجدوا أنفسهم في دوامة من الخداع لأكذوبة "داعش"، ليخيم الحزن على الأسرة بعد أن فقد الزوجان ابنيهما مهدي وأمين، اللذين غادرا تونس متوجهين إلى سورية لخوض الحرب.
قصة سردية جمعت بين الغموض والتشويق جذبت أنظار الجمهور، مشاعر خوف وانتظار عاشها الجمهور مع تسارع وتيرة التوتر في الدقائق الأخيرة من الفيلم الذي استمر لـ118 دقيقة، لتنتهي بوصلة تصفيق حارة لفريق العمل الذي أبدع في نقل المشاعر وغريزة الأم بطريقة صادقة.
يذكر أن فيلم المخرجة مريم جعبر "إخوان 2018" فاز بأكثر من 75 جائزة دولية، ورشح للأوسكار خلال العام 2020.
كما ضم اليوم الثاني من فعاليات مهرجان أجيال السينمائي جلسة حوارية للتعرف على المشوار المهني لاثنين من أبرز الشخصيات الإبداعية في صناعة الموسيقا، وهما سيلفيا م. زخاري رائدة أعمال إبداعية مصرية أميركية، والفنان المستقل أنيس الذي يهوى تطويع مختلف قوالب الموسيقا. وقد شارك الاثنان بعض قصصهما الشخصية المليئة بالإصرار والعزيمة والتحديات، في أجواء مليئة بالطاقة الإيجابية والأمل والتفاؤل التي سعيا لنقلها من خلال تجاربهما لزوار أجيال من الكبار والصغار.
وتم تسليط الضوء على كيفية بدء كل منهما مشواره المهني بما يتوافق ويتماشى مع هويتهما وقيمتهما، في خطوة لغرز أهمية الهوية والقيمة التي يمنحها الفرد لنفسه التي تقدم له الأمل والرغبة بالنجاح.
ويعمل مهرجان أجيال السينمائي على جمع الفنانين وعشاق الأفلام من مختلف أرجاء العالم، للمشاركة في حوارات هادفة، واستكشاف رؤى جديدة، والاحتفاء بقوة السرد القصصي على إحداث التغيير.
ويشمل برنامج العام الحالي أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلماً من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصاً عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع.
كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. وتستمر فعاليات أجيال 2024 حتى 23 الحالي، وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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