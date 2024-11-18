أجيال السينمائي.. ماء العين يعكس عمق المشاعر الإنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
الدوحة- في أمسية ساحرة جمعت بين السينما، ريادة الأعمال والموسيقا، أضاءت فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024 الحي الثقافي كتارا بأجواء احتفالية مفعمة بالبهجة.
واستمر الإلهام في ثاني أيام المهرجان مع الاحتفال بالعرض الأول في منطقة الخليج لفيلم "ماء العين"، من إخراج المخرجة المرشحة للأوسكار مريم جعبر، وهو عمل حظي بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام.
ويعد هذا أول أفلام جعبر الروائية الطويلة، وجاء ليواصل استكشاف المشاعر الإنسانية المعقدة، إذ تتناول أفلامها مواضيع الأسرة والهوية والصراعات المجتمعية.
وجسد الفيلم عاطفة الأم الجياشة والصراع الداخلي الذي يمر به الإنسان بسبب المشهدين السياسي والاجتماعي، ونقلت هذه المشاعر في حياة هادئة لعائلة السيدة عائشة التي تعيش في قرية بعيدة شمال تونس مع زوجها إبراهيم وأبنائها أمين ومهدي وآدم.
والفيلم يحاكي واقع الشباب الذين عاشوا صراعا داخليا ضلهم عن طريق الحق ليجدوا أنفسهم في دوامة من الخداع لأكذوبة "داعش"، ليخيم الحزن على الأسرة بعد أن فقد الزوجان ابنيهما مهدي وأمين، اللذين غادرا تونس متوجهين إلى سورية لخوض الحرب.
قصة سردية جمعت بين الغموض والتشويق جذبت أنظار الجمهور، مشاعر خوف وانتظار عاشها الجمهور مع تسارع وتيرة التوتر في الدقائق الأخيرة من الفيلم الذي استمر لـ118 دقيقة، لتنتهي بوصلة تصفيق حارة لفريق العمل الذي أبدع في نقل المشاعر وغريزة الأم بطريقة صادقة.
يذكر أن فيلم المخرجة مريم جعبر "إخوان 2018" فاز بأكثر من 75 جائزة دولية، ورشح للأوسكار خلال العام 2020.
كما ضم اليوم الثاني من فعاليات مهرجان أجيال السينمائي جلسة حوارية للتعرف على المشوار المهني لاثنين من أبرز الشخصيات الإبداعية في صناعة الموسيقا، وهما سيلفيا م. زخاري رائدة أعمال إبداعية مصرية أميركية، والفنان المستقل أنيس الذي يهوى تطويع مختلف قوالب الموسيقا. وقد شارك الاثنان بعض قصصهما الشخصية المليئة بالإصرار والعزيمة والتحديات، في أجواء مليئة بالطاقة الإيجابية والأمل والتفاؤل التي سعيا لنقلها من خلال تجاربهما لزوار أجيال من الكبار والصغار.
وتم تسليط الضوء على كيفية بدء كل منهما مشواره المهني بما يتوافق ويتماشى مع هويتهما وقيمتهما، في خطوة لغرز أهمية الهوية والقيمة التي يمنحها الفرد لنفسه التي تقدم له الأمل والرغبة بالنجاح.
ويعمل مهرجان أجيال السينمائي على جمع الفنانين وعشاق الأفلام من مختلف أرجاء العالم، للمشاركة في حوارات هادفة، واستكشاف رؤى جديدة، والاحتفاء بقوة السرد القصصي على إحداث التغيير.
ويشمل برنامج العام الحالي أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلماً من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصاً عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع.
كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. وتستمر فعاليات أجيال 2024 حتى 23 الحالي، وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.
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