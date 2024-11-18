إطلاق مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) في دبي

MENAFN - AETOSWire) تفخر شركة ((بيس هومز العقارية))، المتخصصة في تطوير المشاريع الفاخرة ومقرها دبي، بالكشف عن مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز))، الذي يجسد ثمرة لتعاون حصري مع ((ناتوزي إيطاليا)) Natuzzi Italia، العلامة التجارية الإيطالية المرموقة للأثاث الفاخر المعروفة عالمياً بتصاميمها الراقية وحرفيتها العالية. ويهدف هذا المشروع التطويري الفريد من نوعه إلى جلب جوهر نمط الحياة الراقي المُصمم حسب الطلب إلى دبي، عبر مزيج يجمع بين التصاميم الإيطالية فائقة الأناقة والتميز المعماري لإرضاء أذواق الأُسر الأكثر تطلباً، التي لا تبحث عن مجرّد منزل فقط، بل تتطلع لعيش تجربة غامرة مفعمة بالفخامة والانسجام.

صُمم كل مسكن من مساكن ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) بشكل فردي لتلبية تفضيلات نمط الحياة المتنوعة واللمسات الجمالية الشخصية لسكانه. ويضمن المشروع أن يكون كل منزل فيه بمثابة تحفة معمارية تعكس رقي الفن الإيطالي ودفء تأثير المناخ المتوسطي، بدءاً من اختيار المواد بعناية فائقة ووصولاً إلى التصاميم الداخلية المخصصة حسب الطلب.

ويجسد كل شبر داخل مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) مفهوم ((الفخامة بطابع شخصي)). ولتقديم تجربة متكاملة للعملاء، يتواجد فريق متخصص من ((ناتوزي إيطاليا)) في دبي لتصميم شقق نموذجية في خطوة تعكس التزام العلامة التجارية بأعلى معايير الدقة والرقي والجمال. وستكون هذه الشقق النموذجية بمثابة نافذة للتعرّف على التجربة الحصرية التي تقدمها ((ناتوزي))، مما يسمح لأصحاب المنازل المحظوظين بتخيل نمط الحياة الاستثنائي الذي ينتظرهم.

وصرّح ((احسان رشيد))، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ((بيس هومز العقارية))، قائلاً: ((في بيس هومز العقارية، نحن ملتزمون بإعادة صياغة مفهوم الفخامة في دبي من خلال تصميم منازل تتميز بالإبداع الجمالي واللمسة الشخصية. إن تعاوننا مع ((ناتوزي إيطاليا)) يقدم مزيجاً فريداً من الرقي الإيطالي والأناقة الشرق أوسطية إلى مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز))، مما يوفر لعملائنا تجربة معيشة لا مثيل لها تجسّد بالفعل الفخامة المخصصة حسب الطلب)).

ومن جانبه، قال ((باسكوال ناتوزي))، المؤسس و رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى ((مجموعة ناتوزي)): ((يمثل مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) رحلة مذهلة لجلب إرثنا وحرفيتنا الإيطالية إلى سوق جديد. إن الشراكة مع ((بيس هومز)) تتيح لنا ابتكار مساحة للعيش تعكس كل تفصيلة فيها، بدءاً من التصميم إلى التشطيبات النهائية، شغفنا بالانسجام والتزامنا بالفخامة، مما يجعل كل مسكن بمثابة ملاذ حقيقي ساحر)).

وسرعان ما أصبحت شركة ((بيس هومز العقارية)) اسماً متميزاً في سوق العقارات الفاخرة في دبي، المعروفة بنهجها الاستشرافي في إنشاء مساحات ليست مبتكرة من الناحية المعمارية فحسب، بل تجسد أيضاً جوهر الأناقة والرقي. ومنذ تأسيسها، كرّست ((بيس هومز)) جهودها لتصميم منازل تركز في المقام الأول على كلٍ من المعايير الجمالية من جهة والفخامة وجودة التشطيبات من جهة أخرى، وذلك عبر دمج التصاميم الدائمة مع أحدث التطورات في أسلوب المعيشة العصرية. من مشاريعها الرائدة الناجحة إلى شراكاتها المتواصلة مع علامات تجارية مشهورة عالمياً، تعمل ((بيس هومز)) باستمرار على الارتقاء بالمعايير في سوق العقارات شديد التنافسية في دبي، عبر تسليم مساكن تلبي أذواق العملاء الأكثر تميزاً. ومن خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والالتزام بالتميز، تقوم ((بيس هومز العقارية)) برسم ملامح مستقبل المعيشة الراقية في دبي.

ويتميز ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) بمرافق تتجاوز حدود التصاميم السكنية المألوفة، حيث سيحتضن المشروع ((مركز تجربة ناتوزي)) المخصص داخل صالة عرض ((بيس هومز العقارية)). وسيسمح هذا المركز للزوار باستكشاف التراث والفلسفة والجودة الاستثنائية التي جعلت من علامة ((ناتوزي)) السمة المميزة للفخامة الإيطالية في جميع أنحاء العالم. وبفضل شبكة عالمية تضم أكثر من 1100 صالة عرض ومعرض، يمثل وجود ((ناتوزي إيطاليا)) في دبي فصلاً جديداً، تتلاقى فيه جاذبية نمط حياة البحر الأبيض المتوسط مع مزايا الابتكار والفخامة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط.

ويعد كل مسكن من مساكن ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) بمثابة واحة من الأناقة المصممة ببراعة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ينساب من خلالها الضوء الطبيعي وتوفر إطلالات خلابة على أفق دبي الأيقوني. ويضم المشروع مجموعة من وسائل الراحة الحصرية، بما في ذلك حدائق منسقة ذات مناظر طبيعية هادئة، ومرافق عافية عصرية، ومساحات ترفيهية رائعة، بما يتيح للمقيمين الانغماس بشكل تام في أسلوب حياة يتسم بالفخامة والخصوصية والانسجام.

وتتميز المنازل في ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) بتصميمات داخلية مستوحاة من الجمال الطبيعي لمنطقة بوليا الإيطالية، تجمع بين اللمسات الجمالية الحديثة والراحة الدائمة. ويتم اختيار كل عنصر في المشروع، بدءاً من المفروشات المنتقاة يدوياً إلى التشطيبات الراقية، بعناية فائقة لتوفير ملاذ ينعم فيه المقيمون براحة البال والفخامة المتطورة.

ويقف مشروع ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) شاهداً على التزام شركة ((بيس هومز العقارية)) بإعادة تعريف الحياة الفاخرة في دبي. ومن خلال دمج التراث الفني لعلامة ((ناتوزي إيطاليا)) مع طموحات دبي في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، تُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً للرفاهية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول ((ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز)) أو لترتيب موعد لمشاهدة خاصة في ((مركز تجربة ناتوزي))، يرجى التواصل مع ((بيس هومز العقارية)) على الرقم 800-732234663 أو زيارة .