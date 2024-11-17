ما سر انقطاع جورجينا عن قناة كريستيانو رونالدو على يوتيوب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لفت الغياب الملحوظ لجورجينا رودريغيز، زوجة كريستيانو رونالدو، عن الظهور معه في فيديوهات قناته الجديدة عبر منصة "يوتيوب" أنظار الجماهير في الآونة الأخيرة.
لم تعتد الجماهير أن تغيب جورجينا رودريغيز عن الظهور في القناة لكل تلك المدة، فقد شهدت انطلاق القناة تواجدًا مكثفًا لها، حيث كانت تظهر بشكل دوري مع النجم البرتغالي.
لكن مؤخرًا اختفت جورجينا بشكل كامل من محتوى قناة رونالدو، مع الحفاظ على المحتوى السابق الذي ظهرت فيه، لكن دون أي مقاطع فيديو جديدة.
وفي التقرير الآتي سنحاول الوصول لأسباب ذلك الغياب اللافت، الذي وصل إلى شهرين منذ آخر مقطع فيديو ظهرت فيه عبر تلك القناة الجديدة للنجم البرتغالي.
أسباب تخص جورجينا
شهدت الآونة الآخيرة نشاطًا كبيرًا لجورجينا رودريغيز عبر موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت السيدة الأرجنتينية في أماكن متفرقة من العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ظهرت جورجينا في باريس وفي نيوم وإيطاليا وعدة أماكن أخرى بعيدًا عن الرياض، وهي تقوم بالمشاركة في حملات ترويجية وإعلانية وأعمال خاصة بها.
في الوقت نفسه لم تنقطع عن الرياض، حيث ظهرت في العديد من الصور ومقاطع الفيديو وهي تهتم بأطفالها وأطفال كريستيانو رونالدو.
إذ ظهرت في إحدى مباريات كريستيانو جونيور وفي مقطع فيديو آخر كانت تساعد فتياتها على القيام ببعض التمارين من أجل لعب الباليه.
بدأت جورجينا حتى في تقديم وصفات أكل عبر حسابها، ولاقى ذلك الكثير من القبول من قبل عشاقها على حسابها، الذي يكاد يصل إلى 65 مليون متابع.
كما أنها ظهرت منذ عدة أسابيع عبر غلاف مجلة "فوربس" الشهيرة، كل هذا قد يكون من أسباب غيابها؛ إذ لا تجد جورجينا الوقت الكافي لتصوير مقاطع فيديو طويلة والانتظار لساعات في استوديو مغلق للخروج بمقطع واحد طوله خمس دقائق أو أقل.
أسباب تخص كريستيانو رونالدو
تلقى رونالدو بعض الانتقادات بظهور جورجينا معه في مقاطع الفيديو الخاصة بقناته، حيث رأى البعض أنه يقوم بتوسيع رقعة جماهيره عن طريق حصد عشاق جورجينا.
لهذا ربما يكون رونالدو يسعى لإنجاح القناة وحده في الفترة الماضية، ولهذا قد يكون غياب جورجينا عن الفيديوهات الأخيرة مبررًا.
سبب آخر لغياب جورجينا يخص رونالدو ربما يكون قلة نشاط القناة مؤخرًا، فالقناة نفسها التي عندما بدأت كانت تنشر مقطعين أو ثلاثة في اليوم انخفضت وتيرتها بشكل تنازلي وواضح طيلة تلك الفترة.
بدأت القناة تكتفي بمقطع وحيد في اليوم، ومقطع كل يومين أو ثلاثة، والآن وتيرة النشر وصلت إلى مقطع كل أسبوع، أي أنه نشر في خلال آخر شهرين عدد مقاطع أقل من تلك التي نشرها في أول ثلاثة أسابيع له على منصة يوتيوب، حيث نشر مؤخرًا 18 مقطعًا في آخر شهرين، مقابل 23 مقطعًا خلال أول 19 يومًا له في قناته.
انخفاض تلك الوتيرة قد يكون من أسباب غياب جورجينا، في ظل قلة المحتوى المتاح لنشره عنهما معاً في القناة في الوقت الحالي، وقد تكون منشغلة كذلك مع رونالدو في تسجيل بعض المقاطع الجديدة حول شخصيته أو شخصيتها، على أن يتم نشرها لاحقًا في وقت قادم.
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