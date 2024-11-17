ما سر انقطاع جورجينا عن قناة كريستيانو رونالدو على يوتيوب؟

لفت الغياب الملحوظ لجورجينا رودريغيز، زوجة كريستيانو رونالدو، عن الظهور معه في فيديوهات قناته الجديدة عبر منصة "يوتيوب" أنظار الجماهير في الآونة الأخيرة.



لم تعتد الجماهير أن تغيب جورجينا رودريغيز عن الظهور في القناة لكل تلك المدة، فقد شهدت انطلاق القناة تواجدًا مكثفًا لها، حيث كانت تظهر بشكل دوري مع النجم البرتغالي.



لكن مؤخرًا اختفت جورجينا بشكل كامل من محتوى قناة رونالدو، مع الحفاظ على المحتوى السابق الذي ظهرت فيه، لكن دون أي مقاطع فيديو جديدة.



وفي التقرير الآتي سنحاول الوصول لأسباب ذلك الغياب اللافت، الذي وصل إلى شهرين منذ آخر مقطع فيديو ظهرت فيه عبر تلك القناة الجديدة للنجم البرتغالي.

أسباب تخص جورجينا

شهدت الآونة الآخيرة نشاطًا كبيرًا لجورجينا رودريغيز عبر موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت السيدة الأرجنتينية في أماكن متفرقة من العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.



ظهرت جورجينا في باريس وفي نيوم وإيطاليا وعدة أماكن أخرى بعيدًا عن الرياض، وهي تقوم بالمشاركة في حملات ترويجية وإعلانية وأعمال خاصة بها.

في الوقت نفسه لم تنقطع عن الرياض، حيث ظهرت في العديد من الصور ومقاطع الفيديو وهي تهتم بأطفالها وأطفال كريستيانو رونالدو.



إذ ظهرت في إحدى مباريات كريستيانو جونيور وفي مقطع فيديو آخر كانت تساعد فتياتها على القيام ببعض التمارين من أجل لعب الباليه.



بدأت جورجينا حتى في تقديم وصفات أكل عبر حسابها، ولاقى ذلك الكثير من القبول من قبل عشاقها على حسابها، الذي يكاد يصل إلى 65 مليون متابع.



كما أنها ظهرت منذ عدة أسابيع عبر غلاف مجلة "فوربس" الشهيرة، كل هذا قد يكون من أسباب غيابها؛ إذ لا تجد جورجينا الوقت الكافي لتصوير مقاطع فيديو طويلة والانتظار لساعات في استوديو مغلق للخروج بمقطع واحد طوله خمس دقائق أو أقل.



أسباب تخص كريستيانو رونالدو

تلقى رونالدو بعض الانتقادات بظهور جورجينا معه في مقاطع الفيديو الخاصة بقناته، حيث رأى البعض أنه يقوم بتوسيع رقعة جماهيره عن طريق حصد عشاق جورجينا.



لهذا ربما يكون رونالدو يسعى لإنجاح القناة وحده في الفترة الماضية، ولهذا قد يكون غياب جورجينا عن الفيديوهات الأخيرة مبررًا.

سبب آخر لغياب جورجينا يخص رونالدو ربما يكون قلة نشاط القناة مؤخرًا، فالقناة نفسها التي عندما بدأت كانت تنشر مقطعين أو ثلاثة في اليوم انخفضت وتيرتها بشكل تنازلي وواضح طيلة تلك الفترة.

بدأت القناة تكتفي بمقطع وحيد في اليوم، ومقطع كل يومين أو ثلاثة، والآن وتيرة النشر وصلت إلى مقطع كل أسبوع، أي أنه نشر في خلال آخر شهرين عدد مقاطع أقل من تلك التي نشرها في أول ثلاثة أسابيع له على منصة يوتيوب، حيث نشر مؤخرًا 18 مقطعًا في آخر شهرين، مقابل 23 مقطعًا خلال أول 19 يومًا له في قناته.



انخفاض تلك الوتيرة قد يكون من أسباب غياب جورجينا، في ظل قلة المحتوى المتاح لنشره عنهما معاً في القناة في الوقت الحالي، وقد تكون منشغلة كذلك مع رونالدو في تسجيل بعض المقاطع الجديدة حول شخصيته أو شخصيتها، على أن يتم نشرها لاحقًا في وقت قادم.