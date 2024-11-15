وزارة شؤون القدس تحذّر: الاحتلال ماض في إزالة حي البستان في سلوان

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - حذّرت وزارة شؤون القدس من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية وبصورة متسارعة في إزالة حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إلى التصاعد الكبير في عمليات الهدم في المدينة ككل منذ بداية العام الجاري وفي حي البستان على وجه الخصوص.

وقالت إن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 183 مبنى بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري بينها 33 في بلدة سلوان وحدها، حيث كانت عمليات الهدم الأكبر من نصيب حي البستان.

وحذّرت من أن تصعيد عمليات الهدم في حي البستان إنما يشير إلى أن الاحتلال عازم على شطب الحي من الخارطة لصالح إقامة حديقة توراتية على أنقاضه في عملية ترقى إلى التطهير العرقي وجريمة الحرب. وذكرت الوزارة أن بلدية الاحتلال هدمت 3 مباني في الحي يوم الأربعاء الماضي بعد عدة أيام من هدم 3 مباني أخرى تضم 7 شقق سكنية.

وقالت: "تنضم هذه إلى العديد من المنازل التي تم هدمها في الحي منذ بداية العام الجاري والسنوات التي سبقته، فيما تلقت العديد من العائلات مؤخرا إخطارات بالهدم الوشيك لمنازلهم".

وأضافت: "بلدية الاحتلال لا تخجل حتى من الإعلان صراحة عبر تصريحاتها بأنها تريد إزالة حي البستان لإقامة حديقة توراتية على أنقاضه".

وتابعت: "تريد بلدية الاحتلال إزالة الحي على الرغم من أنه موجود أصلا منذ ما قبل الاحتلال نفسه". وأشارت الوزارة إلى العديد من اللقاءات الرسمية التي عقدتها مع القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين لاطلاعهم على خطورة الأوضاع في القدس وعلى التصاعد الكبير في عمليات هدم منازل المقدسيين خلال العدوان الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ودعت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي لسرعة التدخل لوقف مجزرة هدم المنازل في القدس بشكل عام وحي البستان على وجه التحديد.

وقالت: "نرحب بالعديد من البيانات التي صدرت عن أطراف دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ضد عمليات الهدم، وبخاصة في حي البستان، ولكن مطلوب أيضا من حكومات هذه الدول التدخل الفاعل لدى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين".