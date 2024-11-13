ورشة عمل توصي بتكثيف الجهود للضغط على الاحتلال لوقف استهدافه للبيئة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أوصت ورشة عمل، نظمتها سلطة جودة البيئة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بضرورة تعزيز الجهود المحلية والدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهدافه للبيئة الفلسطينية، مؤكدة أهمية الدعم الدولي في مواجهة الانتهاكات البيئية المرتكبة،وتسليط الضوء عليها وتوثيقها.

وجاءت الورشة، التي عُقدت بمقر جودة البيئة، في مدينة البيرة، لمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية تحت عنوان: "فلسطين تحت الإبادة البيئية فصل جديد من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولمحاولة إنهاء القضية الفلسطينية".

وقال القائم بأعمال الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي أمجد جبر، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذا اليوم عام 2001 في السادس من تشرين الثاني، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من الأضرار الجسيمة التي تلحق بها من النزاعات المسلحة، إذ يصادف هذا العام أوقاتا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي يستهدف الإنسان والأرض.

وأضاف، أن سلطة جودة البيئة مسؤولة عن قيادة وتنسيق العمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانت حكومية، أو منظمات أهلية أو قطاعا خاصا عن صيانة البيئة وحماية كل عناصرها من التلوث بأشكاله وصوره كافة، وتحفيز التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية وغيرها.

ولفت إلى أن هناك أضرارا لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، ما يُنذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من الأجيال المقبلة.

وتابع، أنه في الضفة الغربية تمثل المستعمرات والتدريبات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية المستمرة خطراً كبيراً على البيئة الفلسطينية، حيث تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن الأنشطة العسكرية الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيني.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة.

وأكد ضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، إذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرا جسيماً على صحة الفلسطينيين، وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها، إذ إن هذه الانتهاكات التي تهدد الأرض والمياه والكائنات وسبل العيش تؤثر بشكل كبير في النساء، بل تؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية.

وأكد حق المرأة في الصحة والأمن الغذائي والبيئي.

واستعرض جبر دور سلطة جودة البيئة في مراقبة الانتهاكات البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وسط الصراعات، موضحا أن البيئة الفلسطينية تعرضت لاستنزاف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يشكل تهديدا على الصحة العامة والحياة البيئية في مختلف المناطق الفلسطينية.

بدورها، تحدثت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار عن الدمار البيئي في غزة نتيجة الحرب وأثرها في المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى ضرورة إيصال صوت المرأة إلى المؤسسات الدولية المعنية.

وقدم مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة بهجت جبارين عرضا مفصلا عن التأثيرات البيئية

السلبية للعدوان الأخير على قطاع غزة، مشيرًا إلى تلوث المياه والتربة، وما يرافقه من تهديد مباشر على صحة المواطنين واستدامة الموارد الطبيعية، وناقش التحديات البيئية التي يواجهها القطاع نتيجة هذا العدوان، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تلك الآثار.

وفي السياق، تناولت زينب الغنيمي من قطاع غزة من

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

عبر تطبيق زوم صمود المرأة الفلسطينية في ظل الكارثة البيئية التي يعيشها القطاع، مشيرة إلى الدور الحيوي للمرأة في الحفاظ على موارد الأسرة وتوفير سبل العيش على الرغم من التحديات البيئية والمعيشية الصعبة التي فرضها العدوان.

وقدمت شيراز البزور من

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

عرضا عن التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في

الضفة الغربية بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، موضحة أن المرأة تعتبر أكثر الفئات تضررا من التدهور البيئي والأمني، ما يزيد أعباءها اليومية.

واختُتمت الورشة بعرض قدمته مي رحال من

الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي

حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية، مؤكدة أن تلك الانتهاكات ليست فقط قضية بيئية، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحق الفلسطينيين في العيش في بيئة صحية وآمنة.