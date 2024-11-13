منصة "ڤيو" تطرح عمل درامي تركي من إنتاجاتها الأصلية بعنوان "حكاية خيالية" في نوفمبر

(MENAFN
- VFS Global) أعلنت "ڤيو" (Viu) ، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو" (PCCW)، عن إطلاق مسلسل تركي ضمن إنتاجاتها الأصلية "حكاية خيالية" في الأول من نوفمبر.وقد تم إصدار المسلسل بالدبلجة العربية لضمان وصول إلى أكبر قدر ممكن من محبي الدراما التركية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تدور أحداث هذا المسلسل الدرامي المكون من 38 حلقة في إسطنبول المدينة التي لا تنام، ويحكي عن قصة لميس التي تلعب دورها النجمة ألينا بوز. تواجه لميس جليسة الأطفال التي تكافح في مواجهة مصاعب الحياة بسبب والدها غير المسؤول، أعظم تحدٍ لها عندما تعثر على حقيبة مليئة بالنقود. وبينما ينقلب عالمها رأساً على عقب، يتعين على لميس مواجهة أخلاقها وتحديد المسار الذي ستتخذه.
يعتبر مسلسل "حكاية خيالية" إضافة ثمينة للمحتوى التركي على منصة "ڤيو"، حيث يقدم إنتاجاً عالي الجودة يلبي طلب الجمهور الذي يبحث عن قصص مؤثرة وأداء متميز. تبقى الدراما التركية عنصراً حيوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصة "ڤيو"، حيث تزداد شعبيتها ومشاهداتها في النمو عاما بعد عام. تؤكد منصة "ڤيو" من خلال هذا المسلسل التزامها بتقديم إنتاجات تركية أصلية تترجم شغف المشاهد العربي بالدراما التركية، ويعزز مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق هذا النوع الدرامي.
يضم المسلسل أيضاً مجموعة من الممثلين الموهوبين، بما في ذلك النجوم تارو أمير تكين في دور أنور، ونازان كسال في دور هالة ، وهازال فيليز كوتشوكوزي في دور ناريمان ، منافسة لميس. تضيف كل شخصية لمسات فريدة إلى رحلة لميس، وتنسج قصة غنية عن الأسرة والولاء وتأثير الثروة.
يمكن للمشاهدين متابعة جميع حلقات المسلسل التي تم عرضها ابتداءاً من 1 نوفمبر حصرياً على منصة "ڤيو". يمكن تحميل تطبيق "ڤيو- Viu" من خلال متجر آبل أو غوغل بلاي أو متجر تطبيقات هواوي، أو مشاهدتها على الموقع الإلكتروني
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