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كتاب وروائيون وإعلاميون يؤبنون الروائي رشاد أبو شاور

11/11/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- اجتمع سياسيون وشعراء وروائيون وكتاب وإعلاميون، أول من أمس، في تأبين الروائي رشاد أبو شاور، وذلك في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية، وأدار التأبين الروائي أحمد أبو سليم.
تضمن التأبين الذي بدأ بالوقوف وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء "الأردن وفلسطين ولبنان"، كلمات وعرض فيلم قصير عن حياة أبو شاور، قام بإخراجه المخرج الفنان مصطفى أبو هنود.
ألقى كلمة لجنة التأبين عضو اللجنة عبد الله حمودة، الذي قال عن أبو شاور "كنت شاهدا على غزة وكيف تصير نقطة تحول في تاريخ العالم، وأنت الكاتب والروائي والأديب والمقاوم. كنت تعرف أن غزة ليست ثلاثة أحرف بل هي استعادة لمزيج الدم والحبر، وكنت تعرف أن السابع من أكتوبر علمنا بلاغة الحق الذي لا حق سواه، وأن هذا الانتصار الكبير علمنا أن كيان العدو أوهن من خيوط العنكبوت".
وأضاف "وهكذا كنت تكتب يا رشاد وتحكي كيف تولد الأمة العربية من الصمود والنضال والإعداد، لكي تعلم العالم أن قوة تولد من جديد ومعها يولد تاريخ جديد من النضال الذي يؤكد أن الغرب الاستعماري، وعلى رأسه الولايات المتحدثة الأميركية ومن حالفها، هو العدو الحقيقي وأن كيان العدوان هو العدو المباشر".
وتابع "وعلمتنا يا رشاد كيف يعمل الشعب الفلسطيني للانتصار على آلة العدو الهمجية والبربرية، وكيف يعلم العالم العربي الذي كان صامتا على حصار غزة وأهلها عشرات السنين بمنع الماء والدواء والكهرباء، والحصار والإبادة فوق الأرض، ويمضي هذا الشعب رغم كل هذا الحصار إلى بطن الأرض فيخلق من أنفاق غزة أسطورة العلم العسكري، فالإنسان الذي أذهل العالم والعدو الأميركي ومن حالفه وكيانه الذي يريده أقوى من كل الوطن العربي ليسهل السيطرة عليه والاستسلام له".
من جانبه، استعرض رئيس رابطة الكتاب د.موفق محادين العديد من مواقف أبو شاور، قائلا "إن أبو شاور مثال للمثقف العضوي والمقاوم الذي لا يهادن، وبقي وفيا لفلسطين وللقضايا العربية جميعا وكان يمثل صوت الحق الذي لا يساوم، فهو كاتب ومناضل لا يشق له غبار وروائي ملتزم بقضايا الوطن".
وأضاف "في هذا المساء المثقف العضوي، أبو شاور، وأوراقه على مر السنين، "العشاق، أرض العسل، الأشجار لا تنمو على الدفاتر، مهر البراري"، وغيرها. وقمر الحصادين، هادي القوافل والمقاتلين والمخلوعين من القبائل نصرة لفلسطين والمظلومين. وإذ يغيب على محفة الغمام في الأعالي، فمثواه كما السيف في غمده، يعود مع طائر الثأر في كل حين".
كما ألقى كلمة اتحاد الكتاب العربي في سورية د.محمد الحوراني، قال فيها: "أن تتحدث عن رشاد أبو شاور يعني أن تتحدث عن مثقف بحجم الوجع الفلسطيني والإصرار على المبادئ والثوابت والمقاومة على الرغم من التخاذل والتآمر والمعاناة التي لحقت به نتيجة صلابة مواقفه وإمساكه بجمر الإخلاص والوفاء لأمه فلسطين ولوطنه العربي وأبناء أمته في أحلك الظروف وأقساها، بل إن خيانة الجسد التي أصابته في أيامه الأخيرة زادت من عزيمته وثباته وثقته بانتصار الشعب الفلسطيني الذي عانى ما عاناه نتيجة الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة التي ما يزال يتعرض لها منذ قرن من الزمن تقريبا".
وأضاف الحوراني "سلام عليك من أعماق نصوصك ودلالاتها ورموزها، وهي تتلى على أرباب العقول لتنير مسالك السالكين، وتهدي الضائعين. سلام عليك من كل ذرة تراب في سورية شددت الرحال إليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. سلام عليك من ياسمين الشام وحاراتها العتيقة، وهي تحتضن ذكريات حضورك في غيابك متسائلة: ألم يحن موعد اللقاء بمن تحب، وأنت الذي علمتنا الإخلاص يا رشاد؟!.. سلام عليك، يا أبا الطيب، من كتاب سورية ومثقفيها واتحادها الذي احتضنك شابا مقاوما ومثقفا أصيلا، فكنت الثابت على قمة المبادئ والراسخ على جبال الوفاء والإخلاص. سلام عليك من أعماق نصوصك ودلالاتها ورموزها، وهي تتلى على أرباب العقول لتنير مسالك السالكين، وتهدي الضائعين".
ثم ألقى رئيس أتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر مراد السوداني كلمته، قائلا "تعجلت الرحيل يا أبا الطيب وأنت من وعدتنا بكتابة نشيد النصر وتأصيل المعنى الراسخ في كتاب البطولة. ناقص هذا الزمان من دونك يا صاحبي، يا أبانا الكبير شخصيا ونصا، أيها الفلسطيني الطيب حد البراءة والدمع وفرح الطفولة وسطوع الضوء. صعب رثاؤك، صعب أن نبدأ بـ"كان"، فما زلت حاضرا بما يلقي بالفعل المجيد واليد البيضاء والمهامة التي ما انحنت إلا على قلم أو زناد. صعب أن نناديك في جلة الغياب وأنت في اكتمال حضورك تواصل بحبرك الساخن الناري رشق المدى المفتوح للموت والدمار وشهقات غزة".
وألقى كلمة توفيق أبو ارشيد "من رفاق أبو شاور" الذي قال: "من يعرف أبو شاور يتعرف من خلاله على نوع من الرجال نذرت نفسها لفلسطين والصراع ضد الغزو الصهيوني. ليس هؤلاء قلة، وبفضلهم ما يزال الصراع في مربعه الأول، كل العالم بما يمتلك لن يزحزح العربي الفلسطيني عن إيمانه بهزيمة الصهيونية وتحرير فلسطين، ذلك حلم معاش تقدم بين يدي الدماء المجموع والرضا والرجاء والعزيمة وأمل لا ينقطع أبدا".
وألقت كلمة الإعلام العربي لنا شاهين، بقولها: "العطاء في الحياة هو سر عرفناه عنك وتعلمناه منك، فأنت خالد فينا أيها العزيز الغالي رحلت قبل سقوط المطر في وقت نحتاج فيه الى أمثالك من الأوفياء الصادقين، كنت جمل المحامل، وجلت في ميادين الثقافة والحياة والنضال حاملا القلق الوطني وهمومها، كنت وما تزال وستبقى منارة وأيقونة، وستظل أعمالك وأثرك وسيرتك نبراسا وقدوة، يا من اتخذت إماطة اللسان عن جرائم الاحتلال سبيلا، يا أبا الفلاح وابن المظلومين والمقهورين وحتى العاشقين، يا من اعتنقت المقاومة وآمنت بها خيارا".
ومن داخل فلسطين المحتلة، ألقى فادي برانسي كلمة قال فيها: "نودع اليوم روحا خالدة تركت في الأدب بصمة أدبية وأشعلت فينا جذوة لن تخبو، نقف اليوم لا لننعى رحيله بل لنحمل عنه الشعلة التي حملها عمره كله، فقد كان رشاد أبو شاور أديبا لا يهادن وقلما لا يعرف المساومة.. رحل هذا الجبل الشامي الذي عاش حياته مملوءة بالنضال والمعاناة، وحلمها بالعطاء وصاب من حبر كلامه خريطة وطنية رسمت فلسطين بعشقها وآلامها بتفاصيلها وملامحها، كان كاتبنا رحمه الله أكثر من مجرد كاتب، بل كان ضمير شعب وألم أمة وينبض بحب لا يخفى مهما تكالبت عليه المحن، كان منارة تنير لنا الدروب وكلمة متمردة تخترق الظلمات، كان سيفا من الحروف يصدح بمرض الحقيقة ويعري زيف الطغاة، رشاد يا صاحب القلب الصافي يا من رويت قصصنا بدمعك ودمك، يا من جعلت الحروف تشهد صمود شعب وجعلت من الأدب مرآة لجراح وطن، رحلت عنا بجسدك لكن صوتك ما يزال يتردد".
ثم ألقى الشاعر صلاح أبو لاوي قصيدة إلى روح رشاد أبو شاور، قال فيها "هل يمكن أن أرثيك/ هل يمكن أن أكتب فقدي فيك/ هل يمكن أن أرسم بالكلمات دموع فلسطين/ وكل عيون بلاد الشام المكلومة تبكيك/ يا النهر المتدفق حتى بعد الموت/ أناداك البحر/ أم النسر الموغل في النسيان يحابيك/ أم نادتك الأرواح التحرس غيم الشهداء/ وذكرين تناديك".
وألقى كلمة أهل أبو شاور ابنته زينب أبو شاور التي قالت: "نعاهدك أبي أن نبقى على ما أنشأتنا عليه، فقد علمتنا منذ نعومة أظفارنا كيف نحيا بكرامة وأن حب فلسطين يجري في عروقنا. كنت دوما نعم الوالد، ونعم اليد الحانية ونعم السند، وكنت دوما عظيم الصوت في الدفاع عن فلسطين، وكان قلمك الطاهر مسكا ينشر أسمى الكلمات، نقطع يا رشاد عهدا على قلوبنا وأرواحنا أن نكمل المسيرة وأن نتسلح بسلاح الإيمان بقضيتنا التي زرعتها فينا منذ طفولتنا. أيها الغائب بجسده الحاضر بروحه، كنت وستبقى مقاتلا شرسا وستبقى الداعم الأول لي ولإخوتي وأحفادك .. (أحبك أبي)".
وأضافت: "عندما ينتابني الحزن ويسيطر علي، أسمع صوتك يعاتبني قائلا أهكذا ربيتكم؟ أهكذا أبناء رشاد يستسلمون للحزن واليأس؟!. ألملم نفسي وأستجمع قواي من جديد وأتبادل الحديث معك وأخبرك يا ابن كنعان عن أحوالنا وعن أحفادك، أتعلم أبي، معلمة ابنتي أرسلت لي تخبرني بأنها كانت تتساءل دوما عن ميرا ممن تعلمت الكتابة وقوة الشخصية والشجاعة بوقفتها في الإذاعة المدرسية.. حتى عرفت بأن جدها رشاد أبو شاور".

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