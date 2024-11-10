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ألعاب القوى لذوي العزيمة تتألق في ملتقى عمان

11/10/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬وفد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬عمان‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬25‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬تتوزع‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬ذهبية،‭ ‬10‭ ‬فضية،‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭. ‬أقيم‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وشهد‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬6‭ ‬دول‭: ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الإمارات،‭ ‬السعودية،‭ ‬تشيك،‭ ‬واليونان‭.‬

أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة،‭ ‬بينما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬سهام‭ ‬الملا‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬وبرونزية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭. ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فاطمة‭ ‬السيد‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬وبرونزية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬وبرونزية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭. ‬أما‭ ‬اللاعب‭ ‬نصار‭ ‬علي،‭ ‬فقد‭ ‬أحرز‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬وذهبية‭ ‬في‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬متر‭. ‬وحقق‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬نوح‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬800‭ ‬متر‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬الجلاس‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭ ‬وفضيتين‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬ورمي‭ ‬القرص‭. ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬سعد‭ ‬المال‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الصولاجان‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭. ‬أما‭ ‬اللاعبة‭ ‬روبا‭ ‬العمري،‭ ‬فقد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة‭ ‬ورمي‭ ‬الرمح،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬زهرة‭ ‬جبوري‭ ‬فضيتين‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة‭. ‬وأخيراً،‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬حمد‭ ‬التميمي‭ ‬على‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬متر‭.‬

يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬الملتقى‭ ‬منصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المختلفة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭. ‬

تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الوفد،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬النفسي‭. ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬الرياضيون‭ ‬روحًا‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية،‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتبرز‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفائقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

يتطلع‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أعضاؤه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والتدريب‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭. ‬إن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬عمان‭ ‬تعد‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الرياضيين‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامهم‭ ‬وإرادتهم‭ ‬القوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭.‬

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