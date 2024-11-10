ألعاب القوى لذوي العزيمة تتألق في ملتقى عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد وفد ألعاب القوى لذوي العزيمة، الذي شارك في ملتقى عمان لألعاب القوى، 25 ميدالية ملونة، تتوزع بين 12 ذهبية، 10 فضية، و3 برونزيات. أقيم الملتقى في سلطنة عمان خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024، وشهد منافسات قوية ومثيرة بين عدد من الفرق الوطنية والدولية، بمشاركة 6 دول: سلطنة عمان، مملكة البحرين، الإمارات، السعودية، تشيك، واليونان.
أحرز اللاعب سيد حسين محمد ذهبيتين في رمي القرص ودفع الجلة، بينما حصلت اللاعبة سهام الملا على ثلاث ميداليات ذهبية في دفع الجلة وفضية في رمي القرص وبرونزية في رمي الرمح. كما حققت اللاعبة فاطمة السيد ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 100 متر وبرونزية في دفع الجلة وبرونزية في رمي القرص. أما اللاعب نصار علي، فقد أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 100 متر وذهبية في 800 متر وفضية في 400 متر. وحقق اللاعب أحمد نوح ثلاث ميداليات ذهبية في 400 متر وفضية في 100 متر وفضية في 800 متر. في حين حصل اللاعب يوسف الجلاس على ثلاث ميداليات ذهبية في دفع الجلة وفضيتين في رمي الرمح ورمي القرص. كما أحرز اللاعب سعد المال ميداليتين ذهبيتين في رمي الصولاجان وفضية في دفع الجلة. أما اللاعبة روبا العمري، فقد حصلت على ثلاث ميداليات ذهبية في رمي القرص ودفع الجلة ورمي الرمح، في حين حققت اللاعبة زهرة جبوري فضيتين في رمي القرص ودفع الجلة. وأخيراً، حصل اللاعب حمد التميمي على فضية في 400 متر.
يهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات الرياضيين وتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة في مجالات ألعاب القوى. كما يوفر الملتقى منصة لتبادل الخبرات بين الفرق المختلفة، مما يسهم في تطوير مهارات الرياضيين وتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول المشاركة.
تحقيق هذا العدد الكبير من الميداليات يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الوفد، سواء في التدريب أو في التحضير النفسي. وقد أبدى الرياضيون روحًا تنافسية عالية، مما جعلهم قادرين على مواجهة التحديات والصعوبات. كما أن هذه الإنجازات تعزز من مكانة رياضة ذوي العزيمة في المجتمع وتبرز قدراتهم الفائقة في مختلف مجالات ألعاب القوى.
يتطلع الوفد إلى تحقيق نتائج متميزة في المشاركات المستقبلية، ويؤكد أعضاؤه على أهمية الاستمرار في تطوير المهارات والتدريب عبر تنظيم الفعاليات المحلية والدولية. إن الإنجازات التي حققها الوفد في ملتقى عمان تعد دليلاً على قدرة الرياضيين ذوي العزيمة على المنافسة في أعلى المستويات، مما يعكس التزامهم وإرادتهم القوية لتحقيق النجاح.
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