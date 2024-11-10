35 دولة تشارك في اجتماع رابطة الأندية العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لروابط‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مصر‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬الأندية‭ ‬بمختلف‭ ‬الدول‭ ‬ويأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬روابط‭ ‬المحترفين‭ ‬بالكرة‭ ‬النسائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬مثل‭ ‬اليونان‭ ‬والتشيك‭ ‬وأمريكا‮»‬‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬سيجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬قادة‭ ‬وممثلي‭ ‬روابط‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬للحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الخبرات‮»‬‭.‬

وختمت‭: ‬‮«‬سيشارك‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الرياضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬والحوكمة‭ ‬واللوائح‮»‬‭.‬