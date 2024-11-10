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35 دولة تشارك في اجتماع رابطة الأندية العالمية

11/10/2024 7:07:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حضور‭ ‬ممثلي‭ ‬35‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لاتحاد‭ ‬روابط‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬المحترفة‭ ‬الذى‭ ‬تستضيفه‭ ‬مصر‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وذكرت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لروابط‭ ‬الأندية‭ ‬المحترفة‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مصر‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬الأندية‭ ‬بمختلف‭ ‬الدول‭ ‬ويأتي‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬روابط‭ ‬المحترفين‭ ‬بالكرة‭ ‬النسائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬روابط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬مثل‭ ‬اليونان‭ ‬والتشيك‭ ‬وأمريكا‮»‬‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬سيجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬قادة‭ ‬وممثلي‭ ‬روابط‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬للحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الخبرات‮»‬‭.‬

وختمت‭: ‬‮«‬سيشارك‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الرياضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية‭ ‬والحوكمة‭ ‬واللوائح‮»‬‭.‬

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