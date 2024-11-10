35 دولة تشارك في اجتماع رابطة الأندية العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة - (د ب أ): أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أمس الأحد حضور ممثلي 35 دولة في الاجتماع السنوي لاتحاد روابط الأندية العالمية المحترفة الذى تستضيفه مصر يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري.
وذكرت الرابطة في بيان أمس الأحد: «يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة الذي تستضيفه مصر مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول ويأتي على رأسها رئيس رابطة الدوري الإسباني، والمدير التنفيذي لاتحاد روابط المحترفين بالكرة النسائية، بالإضافة إلى رؤساء روابط عدد من الدول مثل اليونان والتشيك وأمريكا».
وأوضحت: «سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات».
وختمت: «سيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح».
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