“حزب الله” يستهدف قاعدة إسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN-أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليجرام، اليوم، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف“مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية”، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات“لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين”.

في السياق، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور (جنوب) ليل الجمعة، إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، فيما توقفت عمليات البحث في الأنقاض السبت بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض.

وأفادت الوكالة الرسمية بشن إسرائيل بعد أقل من ساعة من غارات سابقة ليل الجمعة، غارة جديدة على المدينة ضربت مبنى ملاصقا للمباني التي استهدفت سابقا وأدت لاستشهاد 6 وإصابة 38 وفق مصدر طبي للوكالة مساء الجمعة.

وشنت إسرائيل الغارة الجديدة فيما فرق الدفاع المدني تقوم بالتفتيش بين الأنقاض عن ناجين أو جرحى.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة صور منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، وفق الوكالة نقلا عن الدفاع المدني.