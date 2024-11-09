“حزب الله” يستهدف قاعدة إسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN-
أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليجرام، اليوم، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات في قطاع غزة.
وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف“مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية”، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات“لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين”.
في السياق، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور (جنوب) ليل الجمعة، إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، فيما توقفت عمليات البحث في الأنقاض السبت بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض.
وأفادت الوكالة الرسمية بشن إسرائيل بعد أقل من ساعة من غارات سابقة ليل الجمعة، غارة جديدة على المدينة ضربت مبنى ملاصقا للمباني التي استهدفت سابقا وأدت لاستشهاد 6 وإصابة 38 وفق مصدر طبي للوكالة مساء الجمعة.
وشنت إسرائيل الغارة الجديدة فيما فرق الدفاع المدني تقوم بالتفتيش بين الأنقاض عن ناجين أو جرحى.
وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة صور منذ مساء الجمعة وحتى صباح السبت إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، وفق الوكالة نقلا عن الدفاع المدني.
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