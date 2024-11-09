نتنياهو.. 30 عاما من التسريب وكشف الوثائق السرية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تقريرًا حول تاريخ رئيس وزراء االاحتلال بنيامين نتنياهو مع التسريب وكشف الوثائق السرية، وذكرت أنه في كثير من الحالات كان نتنياهو نفسه هو مصدر التسريب.

وذكرت الصحيفة أن مسيرة نتنياهو السياسية مليئة بتسريب الوثائق والأحداث السرية لوسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية لتلبية احتياجاته السياسية وخدمة أهدافه.

في يونيو/حزيران 1995، أثناء حكومة إسحاق رابين، كشف نتنياهو، رئيس المعارضة آنذاك، على منصة الكنيست عن الوثيقة السرية التي ستُعرف فيما بعد بوثيقة شتاوبر، وقال إن "وثيقة التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء للوفد لإجراء محادثات مع السوريين في واشنطن بين يديّ".

وكانت وثيقة أعدها رئيس القسم الاستراتيجي في قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد تسفي شاتوفر، لرئيس الأركان آنذاك أمنون ليبكين شاخ، استعدادًا للقاء بينه وبين نظيره السوري في ذلك الشهر.

ورغم أن نتنياهو لم يكشف عن تفاصيل الوثيقة أمام الكنيست، فإنه قدَّم للصحفيين فيما بعد لمحة عنها واقتبس منها فقرات مختارة. ونقلت وسائل الإعلام عنه أن "هذه الوثيقة تذكر كل التعهدات التي انسحب منها رابين".

وفي البداية، رفض رابين تصريحات نتنياهو وادعى أنه اختلق الأمور، لكنه بعد ساعات اعترف مع وزير الخارجية آنذاك شيمون بيريز بالوثيقة. ولم يتم العثور على مسرب الوثيقة حتى الآن، وانهارت المحادثات مع سوريا بعد عدة أشهر.

إحدى أشهر حالات التسريب من جانب نتنياهو حدثت عام 2007، في تلك الأيام أُعلن أن جيشًا معينًا، لم يُذكر اسمه في وسائل الإعلام، قام بهجوم كبير في سوريا. ومرت 11 سنة أخرى حتى تؤكد إسرائيل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي هاجم المنشآت النووية في سوريا.

ففي عام 2007، كان نتنياهو رئيس المعارضة، وعند سؤاله عن تفاصيل الهجوم، أجاب: "لقد كنت حاضرًا في الأمر منذ اللحظة الأولى". وقال في وقت لاحق من المقابلة إنه هنأ شخصيًّا رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إيهود أولمرت، على الهجوم على الأراضي السورية وقصف المنشآت النووية.

وفي عام 2001، نشر الصحفي مردخاي جلعات في يديعوت أحرونوت أنه في عام 1999 عندما أنهى نتنياهو ولايته الأولى في رئاسة الوزراء، أخذ 7 وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء، وطلب منه الشاباك إعادتها في البداية، لكن ثبت أنه ظل يمتلك هذه الوثائق بالفعل.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، اتهم شاؤول موفاز، نتنياهو بتسريب أجزاء من حوار أجراه مع رئيس الأركان، وقال موفاز إن "الشاباك يجب أن يجري تحقيقًا لمعرفة من الذي سرب التفاصيل السرية من المدرسة الدينية".

وأضاف: "يجب أن يكون نتنياهو أول من يتم التحقيق معه.. يجب سؤاله عما إذا كان قد أطلع الأطراف المختلفة على هذه القضية".

وقال موفاز أثناء زيارته لمدرسة ثانوية في صفد: "علينا أن نفكر في التحقيق مع رئيس الوزراء أيضًا، لتصفية الصفوف ومعرفة من الذي يمس بأمن إسرائيل بينما يمنع اتخاذ قرارات مهمة".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، بان كي مون، أن نتنياهو قام بتسريب مكالمة هاتفية بينهما، طلب منه فيها نتنياهو الامتناع عن المشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران 2012.

وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو في نهاية المحادثة، أن الأخير أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن وصوله إلى طهران سيكون "خطأ كبيرا" و"مكافأة للنظام المعادي للسامية".

بعد يوم من المحادثة، وفي الملاحظات الافتتاحية لجلسة مجلس الوزراء، أشار نتنياهو إلى تلك المحادثة وقال إن الأمين العام لن يغير رأيه، لكنه أكد أن جهوده لمنع الرحلة كانت مهمة.

في يوليو/تموز 2018 قال نتنياهو في اجتماع لحزب الليكود في الكنيست إنه "من المستحيل إدارة حكومة من خلال تغريدات على تويتر وتسريبات".

ورد عليه يائير لابيد: "لقد تسربت من الحكومة التي شاركتَ فيها خلال عملية عسكرية".

وكان لابيد يشير إلى التسريبات التي خرجت من مجلس الوزراء خلال عملية تسوك إيتان عام 2014. وواصل لابيد هجومه: " انظر في عيني وأخبرني أن هذا ليس صحيحًا. أنت وأنا نعرف أنه صحيح، لقد تسربت من مجلس الوزراء الذي شاركت فيه خلال عملية عسكرية وأنت تقوم بالتسريب من مجلس الوزراء اليوم”.

ثم جاءت "الفضيحة الأمنية" الحالية التي تلاحق حكومة نتنياهو، وسط سلسلة من الأزمات السياسية التي تواجهها بما في ذلك إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، والحديث عن نشر تسريبات شديدة الخطورة ترتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.