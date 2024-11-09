الاحتلال يعتقل شابين عند حاجز عين سينيا شمال رام الله
التاريخ
11/9/2024 5:14:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند حاجز عين سينيا العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو مؤيد، وعبد الله حوتري، وهما من مدينة قلقيلية، وذلك أثناء مرورهما على حاجز عين سينيا.
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