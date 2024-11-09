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الاحتلال يعتقل شابين عند حاجز عين سينيا شمال رام الله

11/9/2024 5:14:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند حاجز عين سينيا العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو مؤيد، وعبد الله حوتري، وهما من مدينة قلقيلية، وذلك أثناء مرورهما على حاجز عين سينيا.

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