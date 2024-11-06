(محدث) شهيد وحصار منزل خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN-
استشهد مواطن
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى.
في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالفخذ إلى المستشفى.
وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة، استشهاد المواطن
متأثرا بإصابته الحرجة.
وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في حرش السعادة.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم بتسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.
وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.
وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم جنين خلال تواجدهما في حي الألمانية بالمدينة.
MENAFN06112024000205011050ID1108858980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.