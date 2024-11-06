(محدث) شهيد وحصار منزل خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN-استشهد مواطنبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى.

في حين أفاد ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالفخذ إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة، استشهاد المواطن

متأثرا بإصابته الحرجة.



وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في حرش السعادة.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم بتسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم جنين خلال تواجدهما في حي الألمانية بالمدينة.