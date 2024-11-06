Thursday, 07 November 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين.. في عيون العرب

11/6/2024 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭: ‬

دليل‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مشكورا،‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬وضرورية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬الاهتمام‭ ‬برعاية‭ ‬وتطوير‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭.. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعميم‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة،‭ ‬وأن‭ ‬يقتني‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬كي‭ ‬يتعرف‭ ‬ويطلع‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬وواجباته،‭ ‬ومهامه‭ ‬ومسؤولياته‭.‬

البحرين‭.. ‬في‭ ‬عيون‭ ‬العرب‭: ‬

التطور‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات،‭ ‬يظل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬والرؤية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والوعي‭ ‬المجتمعي،‭ ‬بجانب‭ ‬التقدم‭ ‬الهائل‭ ‬والمستمر‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وفي‭ ‬احتضان‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الخارجي‭ ‬عن‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭.‬

بالأمس‭ ‬قرأت‭ ‬مقالا‭ ‬للأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬السيد‭ ‬البابلي‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬المصرية‮»‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬حيث‭ ‬يستعدون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬والذى‭ ‬أتى‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬البحرين‭ ‬مسلحا‭ ‬بأكبر‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاحي‭ ‬وتنموي‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬شهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬لتحسين‭ ‬المرافق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬المميزة،‭ ‬عاصمة‭ ‬ومركزا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتجوُّلت‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البحرين‭ ‬برفقة‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬السيد‭ ‬عارف‭ ‬جمشير‭ ‬الرجل‭ ‬الغيور‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬قيادتها‭ ‬وعلى‭ ‬انجازاتها،‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬عنوانا‭ ‬على‭ ‬الانتماء‭ ‬والفخر،‭ ‬فإن‭ ‬البحرين‭ ‬الصغيرة‭ ‬حجما‭ ‬وعددا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجا‭ ‬لكيفية‭ ‬التوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للإمكانيات‭ ‬والموارد‭.‬

وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬طيلة‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬يدعو‭ ‬فعلا‭ ‬إلى‭ ‬الفخر‭.. ‬فالبلد‭ ‬الصغير‭ ‬رغم‭ ‬موارده‭ ‬النفطية‭ ‬المحدودة،‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬مكانته‭ ‬الحضارية‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬البشر،‭ ‬وحيث‭ ‬تمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬قاعدة‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي،‭ ‬وفي‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬وصناعة‭ ‬الألومنيوم‭ ‬وفي‭ ‬السياحة‭.‬

وحافظت‭ ‬البحرين‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬التقلبات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬المتميز‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تعكس‭ ‬تلاحما‭ ‬وتكاملا‭ ‬وطنيا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الداخلي،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أهم‭ ‬الانجازات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تعرَّض‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬والأزمات‭.‬

وأضاف‭ ‬الكاتب‭: ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬والقلب‭ ‬والوجدان‭ ‬الخليجي‭.. ‬وتمثل‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الواقعي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬العربية‭.. ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬مصر‭ ‬بخير‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وأمنها‭ ‬واستقرارها‭.. ‬ولأنهم‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬المصري،‭ ‬عاطفياً‭ ‬ووجدانياً،‭ ‬يتابعون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬مصر،‭ ‬فإنهم‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬وقلقهم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬استهداف‭ ‬مصر،‭ ‬وعرقلة‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬ودورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬حق‭ ‬وانطباع‭ ‬موضوعي،‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭.. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وجهود‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬ورثة‭ ‬أحد‭ ‬المتوفين،‭ ‬تناشد‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالرد‭ ‬عليها‭ ‬وتسريع‭ ‬انجاز‭ ‬طلبها،‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتعويض‭ ‬الخاص‭ ‬بعقارها‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استملاكه‭ ‬للشأن‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخاطبات‭ ‬والمراسلات‭ ‬والمكالمات‭ ‬الهاتفية‭.. ‬ورقم‭ ‬الطلب‭ ‬موجود‭ ‬لدينا‭ ‬لمن‭ ‬يهمه‭ ‬الأمر‭.‬

MENAFN06112024000055011008ID1108858946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث