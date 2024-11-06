(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
دليل الموظف الحكومي الذي أصدره جهاز الخدمة المدنية مشكورا، خطوة مهمة وضرورية، وتؤكد الاهتمام برعاية وتطوير الكادر الوظيفي.. ينبغي أن يتم تعميم الدليل على كافة موظفي الدولة، وأن يقتني كل موظف نسخة منه، كي يتعرف ويطلع على حقوقه وواجباته، ومهامه ومسؤولياته.
البحرين.. في عيون العرب:
التطور الشامل الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المسارات، يظل علامة فارقة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة، والرؤية الاستراتيجية، والوعي المجتمعي، بجانب التقدم الهائل والمستمر في البنية التحتية، والمنظومة التشريعية والاقتصادية، وفي احتضان البحرين العديد من الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى ما ينشر في الإعلام الخارجي عن الإنجازات البحرينية.
بالأمس قرأت مقالا للأستاذ الفاضل السيد البابلي المنشور في جريدة «الجمهورية المصرية»، جاء فيه: «ذهبت إلى مملكة البحرين التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث يستعدون في البحرين للاحتفال بمرور 25 عاما على توليه مقاليد الحكم، والذى أتى إلى قيادة البحرين مسلحا بأكبر مشروع إصلاحي وتنموي في الجزيرة، شهد العديد من المشروعات لتحسين المرافق والبنية التحتية، والمحافظة على مكانة البحرين المميزة، عاصمة ومركزا للاقتصاد والمال في المنطقة.
وتجوُّلت في مدن وقرى البحرين برفقة رجل الأعمال البحريني السيد عارف جمشير الرجل الغيور على البحرين وعلى قيادتها وعلى انجازاتها، والذى كان حديثه حول الانجازات التي تتحقق عنوانا على الانتماء والفخر، فإن البحرين الصغيرة حجما وعددا يمكن أن تكون نموذجا لكيفية التوظيف الأمثل للإمكانيات والموارد.
وما حدث في البحرين طيلة العقود الماضية يدعو فعلا إلى الفخر.. فالبلد الصغير رغم موارده النفطية المحدودة، حافظ على مكانته الحضارية بالاهتمام بالاستثمار في البشر، وحيث تمتلك البحرين قاعدة عريضة من الكفاءات في كل المجالات، وخاصة في المجال المصرفي، وفي البتروكيماويات وصناعة الألومنيوم وفي السياحة.
وحافظت البحرين رغم كل التقلبات السياسية والاقتصادية في المنطقة على المستوى المعيشي المتميز للمواطنين والمقيمين، في صورة تعكس تلاحما وتكاملا وطنيا، من أجل الأمن والاستقرار الداخلي، الذي يمثل أهم الانجازات في بلد تعرَّض لكثير من التهديدات والأزمات.
وأضاف الكاتب: إن مصر في العقل والقلب والوجدان الخليجي.. وتمثل العمق الاستراتيجي الواقعي لدول مجلس التعاون العربية.. وعندما تكون مصر بخير فإن ذلك ينعكس على كل دول الخليج وأمنها واستقرارها.. ولأنهم هناك في البحرين التي هي جزء من النسيج المصري، عاطفياً ووجدانياً، يتابعون كل شيء عن مصر، فإنهم يعبرون عن مخاوفهم وقلقهم من محاولات استهداف مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية ودورها الريادي في المنطقة.
هذا جزء من شهادة حق وانطباع موضوعي، لما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء، وعلاقتها الخاصة مع مصر والدول العربية.. وكل ذلك بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة وجهود «فريق البحرين».
آخر السطر:
أسرة بحرينية من ورثة أحد المتوفين، تناشد هيئة التخطيط العمراني بالرد عليها وتسريع انجاز طلبها، المتعلق بالتعويض الخاص بعقارها الذي تم استملاكه للشأن العام، على الرغم من العديد من المخاطبات والمراسلات والمكالمات الهاتفية.. ورقم الطلب موجود لدينا لمن يهمه الأمر.
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