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الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بمدرسة المالح بالأغوار الشمالية على اخلائها

11/4/2024 9:09:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها، وصورت الغرف المدرسية، والمرافق الخاصة بها، ما أثار الذعر والخوف في صفوف الطلبة، وسط تخوفات من عمليات هدمها في المستقبل.

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