الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بمدرسة المالح بالأغوار الشمالية على اخلائها

الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بمدرسة المالح بالأغوار الشمالية على اخلائها
التاريخ
11/4/2024 9:09:37 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها، وصورت الغرف المدرسية، والمرافق الخاصة بها، ما أثار الذعر والخوف في صفوف الطلبة، وسط تخوفات من عمليات هدمها في المستقبل.
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