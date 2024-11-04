جبن الحلوم.. ما له وما عليه

يشتهر جبن الحلوم بتعدد استعمالاته، حيث يستخدم في الشطائر والسلطات. وفي حين يعتبر جبنا غنيا بالبروتين، إلا أنه محمّل بالملح ويحمل سعرات حرارية أعلى من بعض أنواع الجبن الأخرى. فهل هو جبن صحي؟ وكم سعرا حراريا فيه؟ وما الطريقة المثالية لتناوله؟











وتشرح خبيرة التغذية نيكولا لودلام راين في حوار أجرته معها إميلي كريج ونشر بصحيفة تلغراف "إن محتواه العالي من البروتين يجعل جبن الحلوم مشبعا ويجذب الذين يبحثون عن بديل للحوم، كما أن قوامه الصلب يجعله جيدا عند الشواء أو القلي".



ونشأ جبن الحلوم -وهو شبه صلب- في قبرص. وتقول لودلام راين "يتم ضغط خثارة الحليب، ثم طهيها وتخزينها في محلول ملحي، مما يعطي الحلوم نكهته المالحة المميزة. إنها تحتوي على نسبة ملح أعلى من العديد من أنواع الجبن الأخرى، مما يساعد في الحفاظ على قوامها الصلب والقابل للشواء و"يصنع هذا الجبن تقليديا من مزيج من حليب الماعز والأغنام".



ما الفوائد الصحية المحتملة؟

يحمل جبن الحلوم الكثير من الفوائد الصحية التي ستسعد عشاقه، نذكر هنا بعضا منها:



1- جبن الحلوم مصدر الكالسيوم

تقول أخصائية التغذية بريا تيو "تحتوي شريحة (30 غراما) من جبن الحلوم على حوالي ربع احتياجك اليومي من الكالسيوم والتي تبلغ 700 مليغرام، مما يجعلها مصدرا غنيا بالمعادن". ويدعم الكالسيوم صحة الأسنان والعظام، وينظم تقلص العضلات ويضمن تخثر الدم بشكل طبيعي.



2- مصدر جيد للبروتين

تحتاج النساء حوالي 45 غراما من البروتين يوميا بينما يحتاج الرجال حوالي 56 غراما. وستساعدك جبنة الحلوم على تحقيق الهدف حيث تحتوي حصة (30 غراما) منها على 6 غرامات من البروتين.



3- يوفر الحلوم فيتامينات ومعادن

يحتوي الجبن الحلوم على عدد من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ويحتوي على الزنك، وهو مهم لجهاز المناعة، وفيتامين "أ" لصحة العين والجلد أيضا.



ويعتبر الجبن أيضا مصدر لليود، وهو ضروري لوظيفة الغدة الدرقية، والفوسفور، الذي يساعد في بناء عظام وأسنان قوية، بالإضافة إلى فيتامينات "بي".





هل له أي آثار سيئة على صحتك؟

من المؤسف أن أي إفراط في تناول أي جبن لا يمكن أن يكون جيدا تماما لصحتك. وتشمل الآثار السلبية لتناول كمية كبيرة من جبن الحلوم بعض المشكلات منها:



1- جبن الحلوم يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

تحتوي شريحة 30 غراما من الجبن الحلوم على حوالي 6 غرامات من الدهون المشبعة، والتي قد تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول (مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب) إذا تم تناولها بكميات زائدة.



وتقول راين "توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن لا يستهلك الرجال أكثر من 30 غراما من الدهون المشبعة يوميا، ولا ينبغي للنساء تناول أكثر من 20 غراما من الدهون المشبعة يوميا" بينما يجب على الأطفال تناول كميات أقل.



2- الجبن مليء بالملح

تقول راين "إن جبن الحلوم من أكثر أنواع الجبن ملوحة، حيث تحتوي كل شريحة على حوالي 0.8 غرام من الملح، وهو ما قد يعد مشكلة لضغط الدم إذا تم تناوله بشكل متكرر". ويزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



3- السعرات الحرارية

جبن الحلوم كثيف السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 94 سعرة حرارية لكل شريحة (30 غراما).



وتقول راين "التحكم في الحصص أمر مهم إذا كنت مهتما بالسعرات الحرارية التي تستهلكها".



ما الطريقة الأكثر صحية لتناول الحلوم؟

تقول تيو "يمكنك تحضير الحلوم بعدة طرق. تناوله طازجا في السلطة، أو مطبوخا في مقلاة جافة أو على سيخ مشويا".



ويجب تجنب القلي في الزيت لأن هذا يضيف دهونا غير ضرورية.



وتقترح راين إضافة جبن الحلوم المشوي إلى سلطة الخضراوات الورقية المختلطة بالخيار والطماطم والخبز المحمص، ورشها بزيت الزيتون للحصول على وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف.



وتختم بالقول "إنه يمكن أيضا تحميص الجبن مع الخضراوات ثم إضافته إلى خبز من الحبوب الكاملة مع الحمص لتناول الغداء. كما يمكن أيضا تحميصه وإلقاؤه في مقلاة مع الخضراوات الملونة مثل الفلفل الحلو والكوسا والفطر". (الجزيرة)

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