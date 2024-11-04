Monday, 04 November 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل بالكليات التقنية والمعاهد للفصل الثاني

11/4/2024 4:28:14 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول والتسجيل في برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد للفصل الثاني من هذا العام 1446هـ ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بالمؤسسة (قبولي).
ويبدأ التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين (صباحي) في 22 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024م، ويستمر لمدة أربعة أيام، في حين أن دبلوم الكليات التقنية للبنات (صباحي) سيتاح التسجيل فيه بتاريخ 23 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 25 نوفمبر الحالي ويستمر لمدة أربعة أيام.
فيما يبدأ التسجيل في برامج دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في الفترة في تاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر القادم ويستمر لمدة أربعة أيام، وهي نفس الفترة التي سيتاح فيها التسجيل في دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (البرنامج المسائي).

MENAFN04112024000089011017ID1108847283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث