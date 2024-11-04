التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل بالكليات التقنية والمعاهد للفصل الثاني

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول والتسجيل في برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد للفصل الثاني من هذا العام 1446هـ ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بالمؤسسة (قبولي).
ويبدأ التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين (صباحي) في 22 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024م، ويستمر لمدة أربعة أيام، في حين أن دبلوم الكليات التقنية للبنات (صباحي) سيتاح التسجيل فيه بتاريخ 23 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 25 نوفمبر الحالي ويستمر لمدة أربعة أيام.
فيما يبدأ التسجيل في برامج دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في الفترة في تاريخ 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر القادم ويستمر لمدة أربعة أيام، وهي نفس الفترة التي سيتاح فيها التسجيل في دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (البرنامج المسائي).
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