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أرباح إكسون موبيل الأمريكية ترتفع بأكثر من 15% - جريدة البورصة

11/3/2024 11:17:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة النفط الأمريكية العملاقة“إكسون موبيل” هذا العام بأكثر من 15%، رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت المديرة المالية للشركة كاثي ميكيلز ،في تصريح لها اليوم الأحد، إن اكسون موبيل حققت نموًا أكبر في إنتاج النفط والغاز الطبيعي،وبتكلفة أقل ،مقارنة بنظيراتها.

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وأضافت أن الشركة زادت من توزيعات أرباحها للعام الثاني والأربعين على التوالي إلى 99 سنتًا للسهم، وهو أعلى من توقعات بلومبرج لأرباح الأسهم البالغة 97 سنتًا.

وأشارت إلى إكسون موبيل كانت قادرة على تمويل توزيعات الأرباح بالكامل وإعادة شراء الأسهم من خلال التدفق النقدي دون اللجوء إلى الديون.

وقالت ميكيلز“إن الشركة لديها حزمة نقدية بقيمة 27 مليار دولار، وأن نسبة صافي الدين إلى رأس المال تبلغ 5% فقط، مما يجعلها في وضع قوي قبل أي تراجع في سوق النفط”.

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