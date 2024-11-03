أرباح إكسون موبيل الأمريكية ترتفع بأكثر من 15% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة النفط الأمريكية العملاقة“إكسون موبيل” هذا العام بأكثر من 15%، رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية.
وقالت المديرة المالية للشركة كاثي ميكيلز ،في تصريح لها اليوم الأحد، إن اكسون موبيل حققت نموًا أكبر في إنتاج النفط والغاز الطبيعي،وبتكلفة أقل ،مقارنة بنظيراتها.
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وأضافت أن الشركة زادت من توزيعات أرباحها للعام الثاني والأربعين على التوالي إلى 99 سنتًا للسهم، وهو أعلى من توقعات بلومبرج لأرباح الأسهم البالغة 97 سنتًا.
وأشارت إلى إكسون موبيل كانت قادرة على تمويل توزيعات الأرباح بالكامل وإعادة شراء الأسهم من خلال التدفق النقدي دون اللجوء إلى الديون.
وقالت ميكيلز“إن الشركة لديها حزمة نقدية بقيمة 27 مليار دولار، وأن نسبة صافي الدين إلى رأس المال تبلغ 5% فقط، مما يجعلها في وضع قوي قبل أي تراجع في سوق النفط”.
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